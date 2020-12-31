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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا بمناسبة العام الجديد تصل إلي 40% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا وأعلى الخصومات على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الترفيه، اكسترا واحد من الأسواق الالكترونية المتقدمة دائماً بعروضها وتخفيضاتها المثالية التي يستطيع العميل أن يحصل عليها بسرعة كبيرة بعد الدخول على صفحة اكسترا الرسمية، حيث أنه يقدم لكم أحدث الجوالات والأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الترفيه وغيرها من الأجهزة الكبيرة والصغيرة فكل ما تحتاجون له تجدونه بكل سهولة بضغطة زر واحدة.
عروض اكسترا
عروض اكسترا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة، نقدم لكم عروض جديدة ومتطورة تساعدكم في أداء أعمالكم بأعلى الخصومات:
- آبل ماك بوك برو 2019 كوراي 7 رام 16 جيجا بايت 16 بوصة باللون الرومادي والأكثر مبيعاً 10999 ريال سعودي، آبل ماك ايريوك 2017 كوراي 5 رام 8 جيجا بايت 13.3 بوصة باللون الفضي متوفر بخصم 16% ويصبح 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات اكسترا
تخفيضات اكسترا هذا الأسبوع
- أبل ماك بوك برو تاتش بار 2019 كوري أي 7، 512 جيجا بايت 16 بوصة باللون الفضي وهو الأكثر مبيعات بالمتجر 10999 ريال سعودي، آبل ماك بوك برو 2020، 13 بوصة 8 جيجا بايت 512 جيجا بايت تاتش بار باللون فضي 7299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- ميكروسوفت سيرفس برو 3 كوراي 7، رام 16 جيجا بايت 13.5 أسود اللون 7099 ريال سعودي، ميكروسوفت سيرفس لابتوب 3، 13 كوراي 5 شاشة 13.5 بوصة باللمس بلاتينوم الأكثر مبيعاً 4599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات اكسترا
خصومات اكسترا على الجوالات، تعتبر واحدة من أفضل العروض المقدمة من متاجر اكسترا:
- الكاتل 5048 يو 128 جيجا باللون الأسود متوفر بقيمة خصم 25% وبسعر 549 ريال سعودي، آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي 256 جيجا بايت باللون الذهبي متوفر 5699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- سامسونج جالاكسي أي 71، 128 جيجا بايت باللون الأزرق متوفرة بخصم 20% بسعر 1399 ريال سعودي، سامسونج جالاكسي أي 71، 128 جيجا باللون الأسود متوفر بسعر 1399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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