عروض العثيم اقوى واحدث العروض في بداية العام الجديد خصومات تصل لـ50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، أسواق عبد الله العثيم: شركة مساهمة سعودية بحسب مبيعاتها من ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت تأتي في المرتبة الثانية بعد مجموعة صافولا في عام 2016 ، صنفتها مجلة فوربس في المرتبة 109 بين أفضل 200 شركة في العالم العربي والمرتبة 50 بين أفضل 100 شركة في المملكة العربية السعودية وفقًا لتقديرات مجلة فوربس. عروض العثيم عروض العثيم لهذا الشهر العروض الأسبوعية على اللحوم من أسواق العثيم، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم غنم روماني بالعظم بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم اقوى خصومات العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم حاشي بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم حاشي طازج بدون عظم 36.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم رفيدي بالعظم 52.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم احدث عروض العثيم الشهرية مفروم بقر برازيلي مبرد 22.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم خروف بربري بالعظم 51.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أصابع الدجاج (عادي أو حار) عبوة 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ستربس الدجاج (عادي أو زينجر) عبوة 750 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 36.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم اقوى عروض وتنزيلات العثيم في نهاية العام برجر دجاج بالبقسماط 900 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ناجت الدجاج، ناجت الدجاج المرحة، بوب كورن الدجاج عبوة 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زنجر فيليه الدجاج 1000 جم بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 49.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كرات لحم بقر عبوة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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