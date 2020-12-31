نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير السعودية على الجوالات 2021 واحدث التخفيضات الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية تتميز بما تقدمه من خصومات كبرى على معروضاتها من جوالات، وأجهزة تابلت ولابتوب، وشاشات ذكية، كما تقدم جرير تخفيضات خاصة على المستلزمات المكتبية والأدوات المدرسية، هذا بالإضافة إلى الخصومات على اسعار الكتب بمختلف فئاتها، فتابعونا لمعرفة احدث تخفيضات جرير السعودية 2021.

عروض جرير السعودية على الجوالات 2021 واحدث التخفيضات الكبرى

تقدم جرير عروض خاصة جدًا على الجوالات من مختلف الماركات، ومن بينهم ماركات عالمية، مثل سامسونج، وأبل، وأوبو، وشاومي، وهواوي، وغيرهم الكثير، حيث زاد عدد الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية؛ نظرًا لكثرة الإقبال عليها، ولذا تتنوع عروض السعودية بين الحين والآخر لتتنافس على أفضل سعر وأجود منتج.

عروض جرير للجوالات

في التالي تجدون كافة عروض جوالات الأيفون من شركة أبل الشهيرة، والتي تتميز عن غيرها بتعدد فئات هواتفها مابين 64، و 128، و 256، و 512 جيجا بايت، ونترككم مع العروض:

جوال ابل ايفون 11 برو، الجيل الرابع 4G، سعة تخزين 512 جيجابايت، بسعر 5599 ريال سعودي، بدلًا من 6459 ريال سعودي، بخصم 13%.

جوال ابل ايفون اس اي الإصدار الثاني، الجيل الرابع 4G، سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلًا من 2629 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 11، الجيل الرابع 4G، سعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون اكس، الجيل الرابع 4G، سعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر 4269 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 5699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12، الجيل الخامس 5G، سعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 ميني، الجيل الخامس 5G، سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 4049 ريال سعودي.

خصومات جرير على جوالات سامسونج

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2، الجيل الخامس، بسعة للذاكرة 256 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 7199 ريال سعودي، بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم فوري 10% عند الشراء.

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، بسعة للذاكرة 256 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 2599 ريال سعودي، بدلًا من 4379 ريال سعودي، بخصم فوري 41% عند الشراء.

جوال سامسونج جالكسي زد فليب، بسعة للذاكرة 256 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 3799 ريال سعودي، بدلًا من 5475 ريال سعودي، بخصم فوري 31% عند الشراء.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا، بسعة للذاكرة 128 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 3499 ريال سعودي، بدلًا من 5039 ريال سعودي، بخصم فوري 31% عند الشراء.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 اف اي، بسعة للذاكرة 128 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 2299 ريال سعودي، بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم فوري 23% عند الشراء.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس، بسعة للذاكرة 128 جيجابايت، بسعر حصري من جرير 2799 ريال سعودي، بدلًا من 4159 ريال سعودي، بخصم فوري 33% عند الشراء.

عروض جرير السعودية 2021 عرضناها لكم على أحدث جوالات سامسونج، وجوالات الأيفون من أبل، وكافة عروض الجوالات متجددة بإستمرار، ويمكن الإستفادة منها من خلال خاصية الطلب المباشر المتاح لدى موقع مكتبة جرير.