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انت الان تتابع تفاصيل خبر تصفح مجلة عروض كارفور يناير 2021 بمناسبة رأس السنة الجديدة وأقوى التخفيضات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مجلة عروض كارفور يناير 2021 بمناسبة رأس السنة الجديدة كل عام وأنتم بخير، وكالمعتاد في كل سنة وبالتزامن مع عيد ميلاد كارفور والذي يقدم أقوى العروض والخصومات على كافة المستلزمات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات و الأدوات المنزلية وكل الاحتياجات بالإضافة إلى السلع الغذائية اليومية بكافة أنواعها من منتجات الألبان والجبن والسكر، الشاي، القهوة، الدقيق، أدوات التنظيف..وغيرها، أما عن معظم الناس ينظرون عروض كارفور في رأس السنة لأنها تكون الأقوى طوال العام خاصة العروض على الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات، الثلاجات، البوتجازات، السخانات، وبقية الأخرى مثل الميكروويف والفرن الكهربائي والمقالي، فلاتر، مكانس بأنواع مختلفة وماركات، وأيضاً عروض شاشات التلفزيون وهي الأكثر في الطلب منها سمارت وled..وغيرها.
عيد ميلاد كارفور 2021
يقدم كارفور مصر هذا العام أقوى العروض والاحتفال بمرور 18 عام مع الجمهور العريق في عدد كبير من البلدان العربية، حيث تأسس كارفور مصر في سنة 2002 مستمر بتقديم أفضل وأرخص الأسعار، لهذا يبحث الكثير من الناس لكي يستفيدون من الفرصة خاصة عروض الأجهزة الكهربائية والمنزل خصوصاُ للمقبلين على الزواج وتجهيز بيت جديد، من خلال شراء المنتجات عليها خصومات مثلما يوفرها كارفور بكل فروعه في العالم، كما يوفر كافور شراء المستلزمات وأي شئ أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني وذلك بتسجيل حساب شخصي وطلب المنتجات، أو يمكنك الاتصال على الخط الساخن 16061.
مجلة عروض كارفور يناير 2021 في رأس السنة
إليكم مجلة عروض كارفور للسنة الجديدة مستمرة من 30 ديسمبر وحتى 12 يناير..
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