عروض بنده في نهاية العام ليس لها مثيل خصومات تصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض بندة، تأسس سوق بنده عام 1978، وهو أول سلسلة أسواق حديثة في المملكة العربية السعودية وافتتح أول فرع له في الرياض، في عام 1998 اندمجت شركتا “بنده” و “العزيزية” لتكوين شركة العزيزية بنده المتحدة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، في عام 1999 انضمت شركة عزيز بنده المشتركة إلى مجموعة صافولا، إحدى أكبر شركات الأغذية في الشرق الأوسط. عروض بنده عروض بنده على الشاشات الذكية شاشة Dora TV HDR 65DY3 LED مقاس 65 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 2699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة تلفزيون Skyworth UC5500 من بنده، مقاس 65 بوصة بسعر 2250 ريال سعودي بدلاً من 3066 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة Toshiba TV HDR مقاس الشاشة 58 بوصة بسعر 1749 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده خصومات بنده الأسبوعية على الشاشات شاشة تلفزيون Sharp Android TV 2T-C42BG1X، مقاس 42 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة Skyworth Tv، سمارت، مقاس 49 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة Hitachi Tv، مقاس 49 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1449 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده عروض بنده الأسبوعية على اللحوم شراء اللحم المفروم بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكعبات اللحم بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلوجرام بدلاً من 27.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم البقر Rostow من بندة بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم الضأن بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 80.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كتف اللحم البقري الجورجي منزوع العظم بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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