عروض اكسترا بمناسبة راس السنة تخفيضات ليس لها مثيل على هواتف هواوي

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، توفر إكسترا العلامات التجارية الرائدة في العالم وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة واتصالات تكنولوجيا المعلومات والكاميرات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية. مجموعة المنتجات مدعومة بخدمة شاملة لما بعد البيع، مثل الضمان الممتد والتوصيل المجاني إلى الباب وتركيب تكييف الهواء. عروض اكسترا عروض رأس السنة من اكسترا على هواتف هواوي هاتف هواوي Y9a،ذاكرة 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت، بسعر 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي Y9s، ذاكرة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت، بالإضافة إلى غطاء خلفي للجوال بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي Y8s، ذاكرة 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 820 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا بمناسبة نهاية العام اقوى خصومات اكسترا هاتف هواوي Y8p، ذاكرة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي Y5p، ذاكرة 32 جيجا بايت مع رامات 2 جيجا بايت بسعر 382 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي Y5 2019، ذاكرة 32 جيجا بايت مع رامات 2 جيجا بايت، بسعر 359 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اقوى العروض و التخفيضات بجميع فروع اكسترا هاتف هواوي Y5 lite، ذاكرة 16 جيجا بايت مع رامات 1 جيجا بايت، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي P40 Pro+ 5G، ذاكرة 512 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي، ومعه سماعة بلوتوث ذكية م وبسعر 3349 ريال سعودي ذاكرة 256 جيجا بايت، ومعه هدية شاحن سيارة لاسلكي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف هواوي P 40، ذاكرة 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2849 ريال سعودي، ومعه هدية شاحن سيارة لاسلكي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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