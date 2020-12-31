نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده وبنده على الإلكترونيات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بنده على الإلكترونيات ، عروض الالكترونيات من هايبر بنده مجموعة كبيرة من العروض على الإلكترونيات، تلفزيون تي سي إل 32 بوصة بسعر 499 ريال بدلا من 657 ريال، تلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1752 ريال، تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 709 ريال بدلا من 799 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1699 ريال بدلا من 2409 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 3066 ريال، سماعات جيباس 2.1 بسعر 125 ريال بدلا من 218 ريال، أبل أيباد 8 واي فاي + كرت ذاكرة كينجستون 32 جيجا بسعر 1699 ريال بدلا من 1924 ريال، تابلت بريف + هدية بسعر 339 ريال بدلا من 369 ريال، شاحن متنقل أنكير (20.100 ملي أمبير) + كابل يو اس بي – سي أنكير بسعر 159 ريال بدلا من 289 ريال، شاحن سيارة اتش بي + كابل فايبر أوبتيك اتش بي بسعر 69 ريال بدلا من 94 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

تخفيضات بنده على الإلكترونيات ، سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، سامسونج أي 21 أس 128 جيجا بسعر 799 ريال، سامسونج أي 01 بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال، لينوفو كي 12 128 جيجا بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال، لينوفو أي 7 بسعر 335 ريال، سامسونج أي 42 بسعر 1399 ريال، لينوفو آي 8 بسعر 489 ريال بدلا من 699 ريال، هواوي واي 9 أي بسعر 1099 ريال، هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال بدلا من 711 ريال، أبل أيفون 12 128 جيجا بسعر 3999 ريال، الكاتيل 1 آس إي 64 جيجا بسعر 419 ريال، أبل أيفون أكس أس 64 جيجا بسعر 2499 ريال بدلا من 3509 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

قلاية بدون زيت فيليبس + خلاط فيليبس بسعر 599 ريال بدلا من 1140 ريال، خلاط مع مطحنتين ارايتي + قطاعة مع وعاء أبيض رمادي ارايتي بسعر 1498 ريال بدلا من 310 ريال، عصارة جيباس + خلاط يدوي 4 في 1 جيباس بسعر 189 ريال بدلا من 314 ريال، موزع مياه حار و بارد جيباس + شواية كهربائية جيباس بسعر 349 ريال بدلا من 524 ريال، طاهية أرز كليك أون + غلاية زجاجية كليك أون بسعر 129 ريال بدلا من 208 ريال.

أرخص عروض هايبر بنده

محضرة طعام 6 في 1 كولين + عصارة كولين بسعر 229 ريال بدلا من 374 ريال، مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي 1+1 بسعر 279 ريال، موقد غاز جيباس (موقدين) + خلاط جيباس 2 في 1 بسعر 219 ريال بدلا من 318 ريال، مبرد هواء جيباس 1+1 بسعر 525 ريال، عجانة مولينكس + عصارة مولينكس بسعر 789 ريال بدلا من 908 ريال، قلاية بدون زيت جيباس + عصارة جيباس بسعر 249 ريال بدلا من 388 ريال.