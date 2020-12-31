عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 70% على الأجهزة الكهربائية تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية أهم عروض هايبر اكسترا الخاصة بالأجهزة المنزلية، لأنه بالتأكيد لن يبخل علينا بهذه العروض ونحن في نهاية العام الحالي، لهذا يجب أن تنصتوا لما سنقوم بعرضه عليكم الآن حتى تسرعوا لتقوموا بشراء هذه الأجهزة قبل نفاذ الكمية. عروض اكسترا الأسبوعية عروض أكستر الخاصة بالأجهزة المنزلية: خصومات اكسترا تستطيع أن تتمتع بالعديد من العروض التي تأتي إلينا لليوم بأسعارها الرائعة، حتى نقوم بتجديد الأجهزة المنزلية بأجهزة أحدث وبأعلى جودة أيضًا، ومن هذه الأجهزة:

تخفيضات اكسترا قلاية من ماركة فيليبس تعمل بالتقنية الهوائية قوتها 1800 واط تتسع 1.2 كيلو، يمكنك شرائها بلونها الأسود الجذاب بسعر 899 ريال سعودي.

قلاية ديلونجي الشهيرة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها بدون زيت قوتها من 1000 إلى 1400 واط سعتها 1.7 لتر يمكنك شرائها 1899 ريال سعودي.

المقلاة الهوائية التابعة لماركة فيليبس تعمل بقوة 1425 واط، سعتها 800 جرام سعتها 499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية قلاية هوائية ماركة فيليبس من خط إنتاج افانس تعمل بتقنية ديجيتال عالية الجودة الشاشة تستوعب 60 هرتز سعة هذه القلاية 1.4 لتر تستطيع شرائها 1269 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا قلاية هوائية التابعة لماركة برنسيس قواتها 1800 واط بالإضافة إلى سعة داخلية 5.2 لتر تستحمل 1.3 كيلو جرام تستطيع الحصول عليها بسعر 1149 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية قلاية صحية من ماركة تيفال قوتها 1900 إلى 2100 واط بالإضافة إلى أنها تتحمل 1.2 كيلو جرام يمكنك شرائها بسعر 1098 ريال سعودي.

سعر قلاية ديلونجي الهوائية بقوة 1400 واط سعتها 1.25 كيلو جرام بسعر 899 ريال سعودي. عروض هايبر بنده

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