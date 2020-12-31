نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العيسائي للإليكترونيات على الأجهزة الكهربائية بمناسبة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تفكر في اقتناء أجهزة كهربائية ومنزلية فأمامك الفرصة اليوم لتلحق بأحد عروض العيسائي للأجهزة الكهربائية، فمع نهاية العام تقوم جميع المتاجر بعمل خصومات وهي فرصة جيدة لتقتني ما تريد بأسعار ميسرة، وهي فرصة جيدة لمن يريدون تجديد منازلم للاستفادة من عروض العيسائي للعام الجديد.

عروض العيسائي على الشاشات الليد

ويقدم متجر العيسائي تخفيضات كبيرة خاصة على شاشات الليد، بكل الاحجام تقريبًا مع تخفيضات تقترب من النصف:

هذا العرض مميز وفرصة جيدة للشراء حيث يوجد خصم على شاشة تي سي إل 32 بوصة قدره 50% تقريبًا، حيث يبلغ سعر الشاشة داخل العرض 380 ريال فقط بتوفير قدره 320 ريال عن السعر الأصلي للشاشة.

شاشةليدتي سي إل 55 بوصة سعرهاداخل العرض1800ريال بدلًامن2069بتوفير قدره 270 ريال.

هذه الشاشة من ماركة تي سي إل الصينية بحجم 40 بوصة، ويبلغ سعرها داخل العرض 650 ريال سعودي فقط بدلًا من 1200 ريال.

هذا العرض على شاشة تي سي إل السمارت 55 بوصة من العروض المميزة أيضًا حيث يبلغ سعرالشاشة داخل العرض 1100 ريال فقط، بتوفير قدره 500 ريال عن السعر الأصلي.

عروض العيسائي على الأجهزة الكهربائية

يقدم سوق العيسائي للإليكترونيات اليوم على مجموعة من الأجهزة الأخرى.

ديب فريز ماركة SIMFER ، 4ونصف قدم سعره داخل العرض 850 ريال بدلًا من 1300 ريال قبل العرض.

ديب فريز مسطح ماركة SIMFER، حجمه 7.10 قدم سعره داخل العرض 1049 ريال بدلًا من 1499 ريال قبل العرض.

ديب فريز عمودي ماركة SIMFER، حجمه 10.60 قدم سعره داخل العرض 1500 ريال بدلًا من 2299 ريال قبل العرض بتوفير كبير قدره 800 ريال.

ديب فريز عمودي ماركة SIMFER، حجمه 10.60 قدم سعره داخل العرض 1400 ريال بدلًا من 2199 ريال قبل العرض بتوفير كبير قدره 800 ريال.

مكنسة ماركة هوفر عمودية يبلغ سعرها داخل العرض 659 ريال بدلًا من 1499 ريال بتخفيض قدره 840 ريال .

تعتبر ماركة باناسونيك من أفضل ماركات المكانس الكهربائية بالأسواق، ويقدم العيسائي تخفيض على المكنسة الإسطوانية ماركة باناسونيك اسطوانية قدره 120 ريال، ويبلغ سعرها داخل العرض 529 ريال سعودي أما قبل العرض فسعرها 649 ريال سعودي.

عروض العيسائي على شاشات TCL

لفترة محدودة تقدم أسواق العيسائي عروض وتخفيضات على منتجاتها وتستمر حتى انتهاء الكمية.

عروض العيسائي على منتجات SIMFR