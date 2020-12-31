نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء استقبال العام الجديد 2021 ادعية السنة الميلادية الجديدة 2021 أدعية مستجابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء استقبال العام الجديد 2021 تستقبل كافة دول العالم اليوم سواء مسلمين أو مسحين بالعام الميلادي الجديد، بأدعية فرج وتحقيق لكافة الأمنيات وتفريج للكرب وزال الهموم، لذا قد كثرت عمليات البحث عن الأدعية التي تردد عند قدوم العام الميلادي الجديد، كما أن كافة الأشخاص يأملون بالديانات المتنوعة أن يعم عليهم الخير، وأن يزول هذا الفيروس الوبائي، التي مر معنا عام كامل مليء بالأحزان وفقدن به أحباء لنا، ونحن اليوم سوف نتعرض عليكم مجموعة أدعية تخص استقبال العام الجديد وانتهاء فرس كورونا، ونتمنى من الله عز وجل أن يخرج بنا من هذه الأزمة على خير ونتخلص من كافة الأزمات أثناء ذلك العام الجديد 2021 ويكون عام مليء بالفرح والسعادة للجميع ، والان تابعوا معنا اليكم افضل الادعية لدخول العام الجديد 2021.

دعاء استقبال العام الجديد 2021

نحن نعلم أن العام الهجري يكمن أهمية لدى الأمة الإسلامية في أنحاء الوطن العربي، ولكن تهتم الكثير من دول العالم بما بينهم الأمة العربية والإسلامية على التاريخ الميلادي، مما جعل الأشخاص يحرصون بكلاً من بداية ونهاية العام الميلادي، والبشرية الآن تختم عام 2020 بكل ما مر به من سنوات عصيبة، سواء كانت على المستوى الشخصي أو الصحي وحتى الاجتماعي والاقتصادي، وقد تسبب في تفكك العالم كله وحتى للآن عاجزين أمام فيرس لعين نتمنى من الله زواله، وتحتفل كافة وسائل الإعلان بنهاية عام واستقبال عام جديد.

دعاء العام الجديد 2021

اللهم نسألك خير ما في هذا العام الجديد المقبل يمنه ويساره، وأمانه وسلامته ونوره وبركته، ونعوذ بك من شره وصدوده وعسره وخوفه وهلكته.

اللهم بشرنا بكل شيء جميل في هذا العام الجديد 2021 وأجعله عام خير علي أحبتي وعلي المسلمين جميعا.

اللهم أجعل أول أيام هذا العام صلاحاً، وأجعل وسطه فلاح، وآخره نجاح، ونسأل الله خيري الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم.

ربنا استودعك بداية عام جديد، اللهم أجعله أجمل وفضل مما نتوقع، وأكتب لنا به تغير للأفضل بكافة أمورنا، وحقق لنا كل ما نتمنى.

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراُ، فأغفر لنا وأهدنا وتب علينا أنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تؤخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلن، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.