نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب جدة و الرياض اليوم 31 ديسمبر الموافق 16 جمادى الأولى 1442 عروض 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر الدانوب في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخصومات على ما يقوم بعرضه من المنتجات في مختلف الأقسام، حيث يوجد عدد كبير من المنتجات المعروضة ويضع عليها المتجر مجموعة كبيرة من الخصومات والعروض بشكل يومي أو أسبوعي ليستفيد منها الأشخاص. عروض الدانوب جدة و الرياض اليوم 31 ديسمبر 2020 عروض اللحوم والأسماك: كيلو لحم غنم نعيمي طازج بالعظم بسعر 77 ريال سعودي.

كيلو فخذ غنم نعيمي طازج بالعظم بسعر 79 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري برازيلي مفروم بسعر 21 ريال سعودي.

كيلو كباب بقري جاهز للشوي بسعر 36 ريال سعودي.

كيلو شيش طاووق بسعر 19 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل طازج بدون عظم بسعر 44 ريال سعودي.

900 جرام دجاج رضوى قطه بسعر 14 ريال سعودي.

كيلو سلمون فيليه بسعر 89 ريال سعودي.

كيلو سمك بلطي بسعر 23 ريال سعودي.

كيلو سمك هامور بسعر 49 ريال سعودي.

450 جرام فيلية صدور الدجاج بسعر 18 ريال سعودي. عروض المنظفات: 450 ملل ديتول بخاخ الأسطح بسعر 29 ريال سعودي.

500 ملل منظف دستور بسعر 15 ريال سعودي.

400 ملل شامبو قطار العائلة بسعر 15 ريال سعودي.

709 كل منطقة كلوركس للمرحاض بسعر 9 ريال سعودي.

1.5 لتر منطقة كومفورت بسعر 18 ريال سعودي.

عبوة 4 لتر +50% خصم من شامبو برسيل غسيل العباية بسعر 24 ريال سعودي.

عبوة 2.5 جل تايد غسيل الملابس بسعر 16 ريال سعودي.

عبوة 2 لتر جل اريال بسعر 27 ريال سعودي.

عبوة 3 لتر مطهر داك بسعر 23 ريال سعودي. العروض على الحلويات: كيكة الفراولة بسعر 109 ريال سعودي.

كب كيك انجليزي بالشوكولاتة الداكنة 6 حبات بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيلو معمول بالتمر بسعر 35 ريال سعودي.

كيلو بقلاوة بسعر 70 ريال سعودي.

عصير كوكتيل طازج بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو معجنات ميني مشكلة بسعر 49 ريال سعودي.

خبز بالبندق بسعر 4.95 ريال سعودي.

فطيرة بالعسل بسعر 11.95 ريال سعودي.

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