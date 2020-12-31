عروض ساكو 2021 خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 60% ألحق العرض بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تعلن ساكو عن أهم عروضها المستمرة حتى نهاية ديسمبر تقدم لكم عروض ساكو نهاية العام على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية العصرية وكافة مستلزمات السيارات، عميلنا العزيز عندما تقبل إلى معارض ساكو تأكد من أنكَ سوف تحصل على كل ما ترغب بسهولة كبيرة جداً وبأعلى الخصومات وأقوى العروض المتجددة والتي تستر معنا لأيام وأسابيع.

عروض ساكو نهاية العام

تنزيلات ساكو اليوم إليكم أقوى عروض ساكو لكافة المنتجات والمستلزمات المنزلية:

عروض ساكو الأسبوعية كوب حافظ الحرارة والبرودة متنوع الألوان 47 لتر 89 ريال بدلاً من 139.75 ريال سعودي، 12 كيلو أرز فيللي 79 ريال سعودي بدلاً من 116 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو طقم حافظ الطعام متعدد الألوان 4 قطع 39 ريال سعودي بدلاً من 54.50 ريال سعودي، طقم حافظ طعام 3 قطع 49 ريال بدلاً من 59.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو صانعة السلطة والبطاطس 5 شفرات بخصم 30% وبقيمة 244 ريال سعودي، محضرة طعام 800 واط 18 وظيفة بخصم 30% بقيمة 251 ريال سعودي، عصارة فواكه 2 لتر 700 واط 3 سرعات 21 وظيفة 455 خصم 30%.

تخفيضات ساكو السعودية

خصومات ساكو يومياً يقدم عروضه المتجددة كل يوم حتى يحصل عليها كل عملائنا الكرام بالمملكة ومن أهمها: