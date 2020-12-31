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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو 2021 خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 60% ألحق العرض بسرعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تعلن ساكو عن أهم عروضها المستمرة حتى نهاية ديسمبر تقدم لكم عروض ساكو نهاية العام على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية العصرية وكافة مستلزمات السيارات، عميلنا العزيز عندما تقبل إلى معارض ساكو تأكد من أنكَ سوف تحصل على كل ما ترغب بسهولة كبيرة جداً وبأعلى الخصومات وأقوى العروض المتجددة والتي تستر معنا لأيام وأسابيع.
عروض ساكو نهاية العام
تنزيلات ساكو اليوم إليكم أقوى عروض ساكو لكافة المنتجات والمستلزمات المنزلية:
- عروض ساكو الأسبوعية كوب حافظ الحرارة والبرودة متنوع الألوان 47 لتر 89 ريال بدلاً من 139.75 ريال سعودي، 12 كيلو أرز فيللي 79 ريال سعودي بدلاً من 116 ريال سعودي.
- تخفيضات ساكو طقم حافظ الطعام متعدد الألوان 4 قطع 39 ريال سعودي بدلاً من 54.50 ريال سعودي، طقم حافظ طعام 3 قطع 49 ريال بدلاً من 59.75 ريال سعودي.
- تنزيلات ساكو صانعة السلطة والبطاطس 5 شفرات بخصم 30% وبقيمة 244 ريال سعودي، محضرة طعام 800 واط 18 وظيفة بخصم 30% بقيمة 251 ريال سعودي، عصارة فواكه 2 لتر 700 واط 3 سرعات 21 وظيفة 455 خصم 30%.
تخفيضات ساكو السعودية
خصومات ساكو يومياً يقدم عروضه المتجددة كل يوم حتى يحصل عليها كل عملائنا الكرام بالمملكة ومن أهمها:
- عروض ساكو الأسبوعية ماكينة الأيس كريم هاميلتون بيتش 186 ريال سعودي، ألة صانعة الوافل الدوارة 1000 واط 219 ريال سعودي، محضرة الحلوى المثلجة 197 ريال سعودي.
- تخفيضات ساكو كوب حافظ للحرارة والبرودة 0.5 لتر 79.75 ريال سعودي، نافورة شوكولاتة فوند و من الفولاذ 219 ريال سعودي، فرامة مولينكس 0.5 لتر 400 واط 220 فولت 159 ريال سعودي.
- مطحونة بن 180 واط برتقالية 119 ريال، محضر طعام 2.4 لتر 800 واط 25 وظيفة 229 ريال سعودي، عصير فروتيليا 1لتر 300 واط سرعتين 199 ريال سعودي، أريكة تتحول لسرير 3 مقاعد 1.209 ريال سعودي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو 2021 خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 60% ألحق العرض بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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