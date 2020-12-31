أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة تزامنًا مع أول أيام السنة الميلادية 2021

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عمر شويل - جدة نتعرف على أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة ١٤٤٢، تحديداً بالتزامن بدايات العام الهجري الجديد، ويعتبر أحب الأيام الفضيلة في حياة الأمة الإسلامية، والذي له سنن يستحب إتباعها اقتداءاً برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ففضل يوم الجمعة عظيم، ويتجه المسلمون فيه لأداء الشعائر الإسلامية، وقراءة سورة الكهف وقراءة الأذكار وغيرها من الأمور العظيمة التي يستحب القيام بها يوم الجمعة خاصةً.

أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة

ويستحب بيوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، كما أنه يستحب الدعاء فيها لأنه يوم قال عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “أنه به ساعة لا يوافقها مسلم، يدعو إلا استجيب له، وما أحوجنا، إلى استجابة دعواتنا، ويوجد الكثير من الأدعية المأثورة والمتواترة عن السلف، والتي يكون من المستحب الدعاء بها في هذا اليوم المبارك.

أهم سنن الجمعة المستحبة

ومن أهم تلك السنن والشعائر الإسلامية، التي يستحب القيام بها:

غسل الجمعة.

التطيب والسواك.

لبس الجميل والنظيف من الثياب.

التبكير في الذهاب إلى المسجد، والإنصات للخطيب.

عدم التفريق بين اثنين، عند الجلوس في المسجد.

الذهاب إلى المسجد، سيرا على الأقدام.

كما يمكن الاستماع إلى مزيد من الأدعية المؤثرة والمستحبة في يوم الجمعة من الفيديو التالي:

أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة

“اللهم في يوم الجمعة الجامعة، وملائكتها السامعة، بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزق لا يعد، وافتح لنا باب للجنة لا يسد”.

“اللهم برائحة الجنة بلغنا، وببياض الوجه اوعدنا، وبظل عرشك أظلنا، ومن حيث لا نحتسب ارزقن،ا واجمعنا بمن نحب فيك”.

“اللهم آلف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أبصارنا، وأسماعنا، وأزواجنا، وقلوبنا، وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نسألك يا الله، أن نكون من الفائزين المقبولين”.

دعاء آخر من أحب الأدعية المستجابة بيوم الجمعه

“اللهم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تعافي قارئ هذا الدعاء، وان تحفظه وأسرته وأحبته، وأن تبارك عمله، وتسعد قلبه، وأن تفرج كربه، وتيسر أمره وتغفر ذنبه، وتبارك أيامه”، ونسأل الله العظيم أن يغفر لنا جميعا ما بين الجمعة إلى الجمعة، وأن يرزقنا جميعا من فضله وأن يجعلنا من المفلحين، تابعونا مع موقعنا ثقفني، أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة.

جمعتكم مباركة ومحملة بالخير بأربع وردات عطرة

الله يفتح عليك ويرعاك

ربي يسدد خطاك

ان شاء الله الجنه مأواك

تهنيك برحمة ربك وتغشاك

أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة ، ومن أجمل الأشياء في يوم الجمعة الصلاة التي تجمع المسلمين في المساجد ليستمعوا إلى الخطبة، ثم يقومون بأداء صلاة الجمعة في خشوع وتضرع لله، ويستحب اتباع سنة سيدنا محمد، قبل الذهاب لصلاة الجمعة، من الاغتسال قبل الذهاب لصلاة الجمعة والتعطر، وعدم تناول أطعمة ذات روائح نفاذة حتى لا تؤذي الآخرين في المسجد.

ومن أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة وفى كل الأيام أدعية الأنبياء:

دعاء سيدنا آدم، عندما أغضب الله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، لنكوننا من الظالمين.

ودعاء سيدنا إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.

ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

دعاء سيدنا زكريا عليه السلام: ربى لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

دعاء للأب المتوفي كامل

يوم الجمعة من أفضل الأيام التي يستحب فيها الدعاء بالرحمة للمتوفي، لذا من أحب ما يقال في هذا اليوم عند الدعاء للميت:

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

مزيد من أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم إني استودعك أهلي نفسي وأحبتى اللهم احفظهم لي في كل وقت وحين يا كريم.

اللهم احفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا يا أرحم الراحمين.

يارب في ليلة الجمعة تمم أموري القادمة على خير، وبشرني بما أنتظره منگ، فأنت خير المبشرين.

تحديث أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة : نذكركم قراءنا الكرام ومتابعينا على موقع ثقفنى بقراءة سورة الكهف، وموعد قراءتها مع طلوع فجر يوم الجمعه حتى غروب شمس الجمعة اى وقت المغرب مع أطيب التمنيات بجمعة مباركة.

وتيمناً بحلول بداية السنة الهجرية وهذه المناسبة العظيمة، وعلى غرار أن اليوم أول جمعة بعام 1442، رغبنا في مشاركتكم أحب الأدعية المستجابة يوم الجمعة ١٤٤٢، فدعاء أول العام أن يرتل المسلم قائلاً “اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام”.