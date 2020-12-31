خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وربح مليون دولار مع مسابقة الحلم

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محمد سياف - ابو ظبي - خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وربح مليون دولار مع MBC Dream والتي تعد من أكبر المسابقات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم بحسب ما قالت قناة MBC هو مساء اليوم 31-12-2020 والتي بلغت قيمتها مليون دولار .
نتائج مسابقة الحلم مصطفى الآغا
ومن المقرر بأن يتم الإعلان عن نتائج المسابقة مساء اليوم الخميس أي رأس السنة عبر قناة إم بي سي، حيث تجري نتائج المسابقة عبر الهواء مباشرة، حيث سيتم إغلاق الاشتراك قبل نصف ساعة من انتهاء عام 2020 .
سوف ينشر لكم موقع مصر فايف نتائج مسابقه الحلم وسيضع إسم الفائز بجائزة المليون دولار، كما سنقوم بنشر الجوائز الأخرى وجميع الفائزين .
كيفية التسجيل على مسابقة الحلم
وسنضع بين أيديكم الآن طريقة التسجيل على الحلم وهذه الجائزة التي يمكن أن تغير حياة أي شخص في حال الفوز بها، وطريقة التسجيل في الخطوات التالية :
1- ادخل على موقع الحلم ام بي سي
2- اضغط على الاشتراك
3-سجل رقم الهاتف ورمز الدولة التابعة لها
4- اضغط تسجيل
الاشتراك في مسابقه الحلم
|الدولة
|السعودية
|Mobily
|650444
|Zain
|755505
|LEBARA
|313131
|Thuraya
|0088216101074
|الدولة
|الكويت
|Zain
|96922
|VIVA
|50640
|الدولة
|سوريا
|MTN
|1736
|Syriatel
|1736
|الدولة
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|Wataniya
|6750
|الدولة
|الأردن
|Orange
|98880
|Umniah
|98858
|Zain
|9885870
|الدولة
|العراق
|Asiacell
|2266
|Korek
|2180
|Zain
|2833 1200
|الدولة
|مصر
|Etisalat
|95450
|Orange
|95450
|Vodafone
|95450
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