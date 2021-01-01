نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات ولمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية هو سلسلة أسواق لبيع المنتجات الغذائية بالتجزئة تم تأسيس أول فرع في سنة 1978 في المملكة العربية السعودية واستمر هايبر بنده في التوسع حتى أصبح يمتلك أكثر من 300 فرع في كل أنحاء السعودية أقوى عروض السعودية اليوم من بنده. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على قسم المنتجات الغذائية: تخفيضات بنده بلغ سعر ثلاث علب من زبدة غير مملحة لورباك 100 جرام 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.25 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر ثلاثة من شعرية شوربة سريعة التحضير الاندومي 5*70/75 جرام 14.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.75 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر 5 أكياس من مكرونة قودي 200/400/500 جرام 14.85 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر علبتين من صدور دجاج طرية رويال 1000 جرام 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.90 ريال سعودي.

بلغ سعر أربع علب من جبنة موتزاريلا مبشورة السنبلة 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.35 ريال سعودي.

بلغ سعر سبع علب من جبنه شيدر مطبوخة بيغا 200 جرام 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.35 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم خصومات بنده بلغ سعر علبتين من الفطائر السادة وليمة 400 جرام 6.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية بلغ ثلاث علب من سعر دجاج رويال مسحب عادي وحراق 750 جرام 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 74.85 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليوم على بلغ سعر ثلاث علب من برجر بقري أو الدجاج حلواني أخوان 1000 جرام.

59.90 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات ولمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.