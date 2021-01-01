نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السنة الجديدة 2021 أقوى التخفيضات تصل ل 70 % ولمدة أسبوع فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية سلسلة أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية هي سلسلة أسواق تقوم ببيع منتجاتها الغذائية للعملاء سواء بالتجزئة أو البيع بالجملة وأيضًا تقوم ببيع كل السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها العملاء ومن أكثر ما يميز أسواق العثيم عن باقي الأسواق هو قيامهم بإدارة مراكز الترفيه وذلك بمثابة خدمة إضافية للعملاء وبالنسبة لهم يعتبر استثمار. عروض العثيم الاثنين عروض العثيم على المنتجات الغذائية اليوم: تخفيضات العثيم بلغ سعر دجاج لي بون المجمد 10*100 جم 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.95 ريال سعودي والحجم الكبير سعر 109.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 141.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بلغ سعر جبن زدني بطعم ألقشطه كاسات 500 جم 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر أرز هالي كالروز 5 كجم 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت هالي نباتي 16 لتر 74.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 82.95 ريال سعودي.

محلى 397 مل 4.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية خصومات العثيم اليوم بلغ سعر بطاطس هالي شرائح 1 كجم 5.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر قهوة هالي زجاج 200 جم 16.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر دجاج لاتينا 340 جم 2.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.95 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت نخيل هالي بلاستيك 1.5 لتر 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.75 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت فيكتو كانولا 2*1.5 لتر 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.75 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم السنة الجديدة 2021 أقوى التخفيضات تصل ل 70 % ولمدة أسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.