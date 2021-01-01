عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70 % خصومات 2021 تحطيم الأسعار

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عروض اكسترا اليوم مكيف جداري كلاس برو 1800 وحدة توزيع هواء لـ 4 اتجاهات بخصم 32% ليصبح بسعر 2499 ريال سعودي، مكيف شباك جنرال الكترك 17600 وحدة روتري 1169 ريال سعودي.

خصومات اكسترا ميديا أوليمبوس مكيف شباك 17800 وحدة 1099 ريال سعودي بعد التخفيض، تلفزيون 65 بوصة كلاس برو عالي الوضوح ذكي بخصم 39% ليصبح بقيمة 2199 ريال سعودي، تلفزيون ال جي 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بخصم 36% لتصبح بقيمة 2499 ريال سعودي.

ميديا باد تي 3 9.6 بوصة هواوي 4 جي 16 جيجا رمادي اللون 649 ريال سعودي، تاب إس 11.7 بوصة سامسونج الجيل الرابع 128 جيجا فضي اللون متوفرة 68% ليكون بقيمة 2999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

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