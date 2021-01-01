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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو اليوم ولمدة 5 أيام خصومات 2021 تحطيم الأسعار تخفيضات هائلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض سكو نهاية العام جميعنا يسعى للحفاظ على الأشياء بمختلف أنواعها في نظام وبعبدًا عن التعرض للفقد أو التلف، ولذلك توفر أَسواق هايبر ماركت ساكو العديد من الأدراج والرفوف المنظمة لكافة أنواع الأشياء داخل المنزل بمقاسات متنوعة، بجانب عدد كبير من اللبادات والوسائد المخصصة لحماية الأسطح المختلفة من الخدوش، بعبوات ذات أحجام كبيرة وصغيرة وبأسعار تنافسية.
عروض ساكو نهاية العام
خصومات ساكو على أدراج تنظيم وحفظ الأشياء من هايبر ماركت ساكو:
- تخفيضات ساكو اليوم الصنف درج لحفظ وتنظيم الأشياء، مقاس 3×6×2 إنش، مصنوع من مادة البلاستيك، ثمن القطعة الحالي(19.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية الصنف صندوق تخزين 116، من نوع كوارت ألترا، ثمن الصندوق الحالي(159.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- خصومات ساكو الأسبوعية الصنف حامل بأدراج للأشياء، مقاس 12×12×2 إنش،ثمن الحامل الحالي(69.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف رف من السلك مكون من خمسة طبقات للأعمال الخفيفة، مقاس 120×45×180سم، ثمن الرف الحالي(505)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
تخفيضات ساكو الأسبوعية
تنزيلات ساكو على لبادات الحماية من الخدوش فِي هايبر ماركت ساكو:
- عروض ساكو الأسبوعية الصنف لبادات لحماية للسطوح من الخدوش، بمقاس 1.5 إنش، عبوة عدد أربع قطع، ثمن العبوة الحالي(35)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- تخفيضات ساكو الصنف لبادات متينة لحماية الأثاث، مقاس 25 مم، عبوة عدد ثماني قطع، ثمن العبوة الحالي(24)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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