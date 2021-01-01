نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصومات على الأجهزة الكهربائية تصل ل 70% ألحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو الأخيرة تخفيضات المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا تواكب موسم الشتاء، حيث تقدم أسواق اكسترا عددًا من الدفيات المتميزة بمختلف أنواعها، ما بين دفيات زيتية ودفيات كهربائية من أشهر الماركات على مستوى العالم، ومنها ماركة كلاس برو ومَاركة برنسيس، بجودات عالية ومستويات حرارة متعددة، كل ذلك بأرخص الأثمان التي تتماشى مع جميع فئات العملاء ألحق أقوى عروض السعودية اليوم . عروض ساكو الأخيرة أقوى خصومات ساكو على الدفايات من ماركة كلاس برو عروض ساكو الأسبوعية الصنف دفاية زيتية من ماركة كلاس برو، بخصم 18٪، مصدر الطاقة 2500 وُاط، مزودة بثلاث مستويات للحرارة، عدد 15 ريشة، اللون أَبيض، ثمن الدفاية الحالي(350)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(429)ريال سعودي، بتخفيض(79)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 17 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا

خصومات ساكو الصنف دفاية زيتية من ماركة كلاس برو، بخصم 20٪، مصدر الطاقة 2200 وُاط، مزودة بثلاث مستويات للحرارة، عدد 11 ريشة، اللون أَبيض، ثمن الدفاية الحالي(278)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(349)ريال سعودي، بتخفيض(71)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 14 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا. تخفيضات ساكو الأسبوعية أقوى تنزيلات ساكو على الدفايات من ماركة برنسيس: عروض ساكو الأسبوعية الصنف دفاية كهربائية من ماركة برنسيس، مصدر الطاقة 800 وُاط، بخصم 35٪، ثمن الدفاية الحالي(71)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(109)ريال سعودي، بتخفيض 38 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو الأسبوعية خصومات على الأجهزة الكهربائية تصل ل 70% ألحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.