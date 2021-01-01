عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على الجوال والشاشات وجميع المنتجات 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده تصل لأكثر من 12٪، وذلك على باقة متنوعة وحصرية من الهواتف الذكية من كبرى الماركات العالمية، ومن أهم هذه الماركات ماركة أبل لأصحاب الذوق الرفيع وراغبي الإمكانيات الجبارة، كما تقدم أيضًا أسواق بنده من إنتاج ماركة أبل أجهزة الآيباد حديثة الإصدار ومتعددة الاستخدامات أقوى عروض السعودية. عروض بنده الأسبوعية أقوى خصومات بنده على هاتف أيفون 12: عروض بنده اليوم الصنف هاتف ذكي من ماركة أيفون 12، بشريحة واحدة، الجيل الخامس، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الشاشة بمقاس 6.3 إنش، اللون أسْود، ثمن الهاتف الحالي(3999)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بنده الصنف هاتف ذكي من ماركة أيفون 12، بشريحة واحدة، الجيل الخامس، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الشاشة بمقاس 6.3 إنش، اللون أحمَر، ثمن الهاتف الحالي(3999)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الصنف هاتف ذكي من ماركة أيفون 12، بشريحة واحدة، الجيل الخامس، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، الشاشة بمقاس 6.3 إنش، اللون أَبيض، ثمن الهاتف الحالي(3999)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده الأخيرة أقوَى تنزيلات بنده على الأيباَد: عروض بنده الأسبوعية الصنف جهاز أيباد 8 من إنتاج شركة أبل، مزود بخاصية واي فاي، مع كارت ذاكرة خارجية بسعة 216 جيجا بايت، اللون رمادي، الشاشة بمقاس 9.7 إنش، ثمن الجهاز الحالي (1699) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (1924) ريال سعودي، بتخفيض (225) ريال سعودي، وبخصم 12٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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