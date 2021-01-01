عروض العثيم الأسبوعية تحطم الأسعار خصم يصل ل 50 % تخفيضات عام 2021

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تخفيضات العثيم الصنف قميص رجالي كاجوال منوع، ثمن القطعة الحالي(34.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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