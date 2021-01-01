أقوى عروض بنده 2021 على جيمع المنتجات خصومات ولا في الخيال تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة مهرجان اللحوم الطازجة من عروض هايبر بنده تجعلك تقوم بالإسراع، لكي تذهب إلى المقر القريب منك من الهايبر الشهير، لتحصل على أفضل العروض الخاص باللحوم، لذلك إليكم عروض بنده والتي تقدمها لكل عملائها في العام الجديد لكي يتمكنوا من الحصول على كافة احتيجاتهم. عروض بنده عروض بنده ومهرجان اللحوم : تخفيضات بنده كيلو لحم الكتف خالي تمامًا من العظام يأتيكم بسعر أساسي بعد الخصم 39.95 ريال سعودي.

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