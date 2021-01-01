نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الحديثة تخفيضات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الإلكترونية دائمًا ما تعمل على لفت الأنظار إليها، لذلك هذا المقال سوف نحرص على عرض كافة الأسعار الجديد حول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الحديثة أقوى عروض السعودية اليوم من جرير لكل عملائها الكرام. عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير الإلكترونية: تخفيضات جرير هاتف Huawei B 40 Pro بسعة ذاكرة صلبة 256 جيجابايت أسود اللون يأتيكم بسعر 3349 ريال سعودي بعد أن كان سعره 3829 أي خصم بنسبة 13%.

Huawei Nova 7SE هاتف به سعة ذاكرة 128 جيجا بايت تستطيع أن تقوم بشرائها بعد الخصم بسعر 1399 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف Huawei Y9a يأتي إليكم بسعة ذاكرة 128 جيجا بايت، له ثلاث ألوان رئيسية تستطيع القيام بالاختيار بينهما يأتيكم بسعر 1099 ريال سعودي.

خصومات جرير سعر هاتف Huawei B 40 Pro Plus السعة التخزينية للذاكرة الصلبة 512 جيجا بايت ويمكنك الحصول عليه بسعر 4499 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير

تخفيضات مكتبة جرير

تنزيلات مكتبة جرير تخفيضات مكتبة جرير اجدد عروض مكتبة جرير: عروض جرير الأسبوعية شاشة TCL 75 بوصة تعطيك جودة 8K Ultra HD تحصل عليها بسعر 11999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الحاسوب المحمول التابع لشركة أسس يتميز بالمعالج الجبار التابع له تستطيع الحصول عليه بسعر 9199 ريال سعودي.

خصومات جرير سعر شاشة SkyWorth الشاشة 75 بوصة دقتها وصلت إلى 4K ULTRA بسعر 3999 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 بسعة للذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت وستحصل عليه بسعر 7999 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy Note 10 Pulse يأتيكم بسعة ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر خاص 2699 ريال سعودي.

شاشة LG مساحتها 55 بوصة تعطيك دقة 4K ULTRA HD بسعر 2499 ريال سعودي.

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