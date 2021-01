انت الان تتابع تفاصيل خبر جميع ترددات نايل سات (2021).تعرف علي أحدث ترددات قنوات النايل سات شهر يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التردد القنوات 10719 عمودي قطر قرآن – تلفزيون قطر – راديو قطر -راديو صوت الخليج 10757 عمودي قناة المعالي -قناة دراما بدوية-قناة صفا 10777 أفقي cairo cinema القاهرة سنيما-cairo drama-lbc البي سي -Feed HD-TunisiaNat2 10853 أفقي ON Drama أون دراما -ON E- أون تايم سبورتس ON TIMe Sports 10930 أفقي A1 Jordan-النعيم – كنوز الطب-الطب البديل-الكويت ديرتنا-عيون الوطن-الدوحة 11012 عمودي قناة الشارقة – الشارقة الرياضية 11137 عمودي قنوات تجريبية 11178 عمودي قنوات تجريبية 11219 عمودي LTC ال تي سي -بانوراما فيلم 11227 عمودي القاهرة-الدلتا-الأسكندرية-طيبة-اليمن 11257 أفقي البيت بيتك سينما-الحياة-الكبير أفلام-بانوراما اليوم-المغربية -المغربية 2-سينما 2 -المولد – شعبيات -الحلبة-ليالي سينما-قناة ميكي-T DRamaتي دراما- تي تاكسي T Taxi-تي سينما T cinema 11276 أفقي أو إس إن – سكاي نيوز عربي -sky new-osn 11296 أفقي الرسالة-روتانا-روتانا سينما مصر-روتانا سينما السعودية-روتانا كلاسيك-روتانا كليب-روتانا دراما-روتانا خليجية 11334 أفقي القدس اليوم- 22 TV-الإرث النبوي-A one TV 11430 عمودي الغد-الغد HD-القاهرة والناس-الندي- أزهري-صدي البلد دراما-TEN-فلسطين لايف 11449 أفقي DMCدي إم سي -DMC Dramaدي ام سي دراما -قناة نادي الزمالك 11488 أفقي الحياة الآن-النهار دراما-النهار ون- الثانية-CBC-سي بي سي CBC Drama-CBC Sofra-Koky kids-أوسكار 11747 عمودي الفرات-بلادي-EDUC 1 11727 أفقي Nickelodeon HD-ITV choice-مجموعة قنوات OSN 11766 أفقي القاهرة والناس-المصرية-الأولي-ليبيا الوطنية-ليبيا سبورت-نايل فاميلي 11785 عمودي الشرقية-سبيستون عربي 11804 أفقي فوكس نيوز-UTV movies-بولمبرج 11823 عمودي الحدث اليوم-مايسترو-mbc مصر-المحور-صدي البلد 11842 عمودي الوادي الجديد-أسوان-دريم 2-فنون-ماسبيرو زمان-نايل سينما-نايل كوميدي-نايل دراما-نايل سبورت- 11861 عمودي cinema1 global-cinemo-osn 11881 أفقي baby TV- Zee Cinema-Zee TV 11900 عمودي السعيدة-مازيكا-نجوم اف ام 11919 أفقي ALKass قنوات 11938 عمودي أبو ظبي-AD Kids- B4U Aflam-mbc 2-mbc bollywood-ZEE Aflam-ZEE Alwan 11957 أفقي هنا بغداد- هلا الأردن- 11977 عمودي france 24-sky news 11996 أفقي OSN قنوات 12015 عمودي 2M Maroc- ALhayat 2-mbc masr- 12034 أفقي 12053 عمودي قناة الناس-قناة المجد-nile TV 12072 أفقي OSN 12092 عمودي مجموعة قنوات أبو ظبي 12111 أفقي عمان الثقافيه-قناة عمان الرياضية 12130 عمودي قناة الجديد 12149 أفقي أجيال – قناة الثقافيه 12169 عمودي قناة العربية-العربية الحدث- 12188 أفقي قنوات تجريبية 12226 أفقي AD Dama-AD sport أبو ظبي دراما- ناشيونال جيوجرافيك-CNN-CN سي ان ان بالعربية Arabia 12245 عمودي قنوات تجريبية 12265 أفقي قنوات تجريبية 12284 عمودي أجيال-الخبرية-الثقافية 12303 أفقي قنوات تجريبية 12341 أفقي قناة النادي الأهلي المصري-بانوراما دراما-بانوراما دريم 12360 عمودي أغاني- الغد المشرق 12380 أفقي المسار-موجة 12398 عمودي أهل القرآن- سما الأردن-الأردن الآن 12418 أفقي B4U aflm-B4U plus بي فور يو أفلام هندي 12437 عمودي الحياة مسلسلات- الأنبار 12467 أفقي Tv أبو ظبي- أبو ظبي دراما-أبو ظبي الرياضية-أبو ظبي الرياضية 2-قناة ماجد 12476 عمودي مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية 12562 أفقي قنوات تجريبية 12728 عمودي قنوات تجريبية

