نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بمناسبة نهاية العام سارية حتى 21 جمادى الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر ماكت بنده عروض أسبوعية وعروض دورية على كافة منتجاته، وبمناسبة نهاية العام، فإن الهايبر يقدم على عروض على مجموعة كبيرة المنتجات بداية من يوم الأربعاء 14 جمادى الأول وحتى يوم الثلاثاء 21 جمادي الأول أو حتى نفاذ الكميات داخل العرض، وأيضًا فإن معظم الأسواق الأخرى مثل أسواق العثيم و أسواق متاجر السعودية تقدم خصومات كبيرة سارية أيضًا حتى 5 يناير، وهي فرصة جيدة للشراء والاستفادة من الخصومات .

عروض بنده الأسبوعية

جميع العروض تنتهي بنفاذ الكمية، لكن هناك عروض محددة بيوم 2 يناير وعروض أخرى تنتهي يوم 5 يناير الموافق 21 جمادى الأولى.

عروض بنده سارية حتى يوم 5 يناير

تستمر عوض بنده على المنتجات بمناسبة نهاية العام حتى يوم 5 يناير ، وتشمل العروض منتجات الألبان وحفاظات الأطفال، ومنتجات العناية الشخصية.

عند شراء ثلاثة عبوات من سائل فيري لغسل الصحون (1 لتر) سوف تستفيد بتخفيض قدره 16.50 ريال، حيث يصل سعر العبوات الثلاثة معًا 30 ريال فقط،بينما كان السعر قبل العرض 46.50 ريال.

مع وجود تخفيض أيضًا على الحبة الواحدة من 15.50 ريال ليصل سعرها داخل العرض إلى 10.95 ريال.

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يقدم هايبر بنده عرض كبير على سماعات أذن بلس اير بودس إكس أو يصل إلى 80 ريال، حيث يبلغ سعرها داخل العرض 109 ريال بدلًا من 189 ريال.

عروض بنده سارية حتى 2 يناير 2021

العرض على حفائض بيبي جوي وصبغات الشعر للأطفال ساري فقط حتى يوم السبت الموافق 2 يناير 2021 أو حتى نفاذ الكميات.