نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات جرير لنهاية العام مستمرة حتى 5 يناير.. اليكم أسعار الأدوات المكتبية والهوايات من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جرير، و عروض التوفير من جرير بالمملكة العربية السعودية

تعد jarir bookstore مكتبة جرير من أكبر الشركات الرائدة والعالمية في مجال لعب الأطفال والأدوات المدرسية، وهي من أكبر الشركات في مجال التسويق بالسعودية، وأهم ما تقدمه مكتبات جرير من عروض و خدمة التقسيط من جرير على جميع الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية وغيرها. عروض جرير اليوم على القوالب والنماذج عروض جرير جرافيتي ريسين، بسعر 65 ريال سعودي، Graffiti- Clear Casting Epoxy.

تخفيضات جرير و جرافيتي ريسين/ بسعر 33 ريال سعودي، Cleaner زجاجة شفافة 350.00.

عروض جرير اليوم فونيكس/ عجلة طين/ أداة صلصال 18×10.5 بسعر 119 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير انفايرون مانتل تكنولوجي، ايزي كاست، Clear بسعر 115 ريال سعودي.

جرير جوفي، اير دراي، تجفيف بالهواء، قوالب صلصال بسعر 5 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير جرافيتي ريسين، Clear Casting Epoxy/ بسعر 879 ريال سعودي.

عرض جرير انفايرونمينتل تكنولوجي/ اينفايروتيكس لايت بسعر 115 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير على اللوحات والوسائل وأدوات الخط عروض مكتبة جرير ليكويتكس، بيسكس، Acrylic Paint، أحمر بسعر 35 ريال سعودي/ ألوانه البني، الأصفر، ذهبي، أخضر، سينيا، أزرق بحري، أوكسيد.

عروض جرير ليز طقم خط وتشكيل، عربي نقاط متنوعة/ بسعر 36 ريال سعودي.

تخفيضات جرير كوريتاكي، بيموجي فود، قلم خط، فرشاة عادية بسعر 32 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم روكو، قلم خط، مشطوف، 2 مم، ألوان متنوعة بسعر 15 ريال سعودي.

جرير تقدم سلك Fiber Silk بسعر 6 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير ليز طقم خط وتشكيل، انجليزي، نقاط متنوعة، بسعر 36 ريال سعودي.

مكتبات جرير و روكو، قلم خط عربي، 3 مم، أسود بسعر 6 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات جرير لنهاية العام مستمرة حتى 5 يناير.. اليكم أسعار الأدوات المكتبية والهوايات من جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.