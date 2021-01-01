أقوى عروض بنده اليوم المجانية على المواد الغذائية مستمرة حتى 5 يناير.. اشتري سلعة والأخرى مجانا

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، و أفضل ما تقدمه أسواق هايبر بنده من عروض؛ تعتبر شركة أسواق بنده من أكبر الشركات الرائدة في مجال المبيعات في المملكة، ويعد سوبر ماركت بنده من أكبر الشركات التي تقدم أقوى العروض والتخفيضات التي تميزها عن غيرها من الشركات، حيث تعرض كافة الأدوات المنزلية والهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية، وأيضًا الأجهزة الكهربائية. أقوى عروض هايبر بنده المجانية عروض بنده اليوم حلا جولدن قشطة/ وزن 170 جرام بسعر 8.75 ريال سعودي، 2+3.

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عروض بندة اليوم شوكو كوكيز مع قطع الشوكولاتة/ الأصلي أمريكانا هيرشيز وزن 100 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي، 2+1.

عروض هايبر بنده اليوم بيك رولز حراق / بيتزا / زعتر سفن دايز، وزن 36 جرام بسعر 1.95 ريال سعودي، 2+2.

عروض هايبر بندة الاسبوعية بطاطس شيبس ليز سناكس، وزن 170 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي، 1+1.

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