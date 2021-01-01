نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنويم الأطفال الرضع بسرعة 5 حيل تساعد طفلك على النوم طوال الليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنويم الأطفال الرضع بسرعة من المشاكل التي تواجه الأمهات خاصة في المرحلة الأولى من عمر الطفل ويسبب ذلك العديد من المشاكل للأم حيث يصعب عليها النوم الهادئ والعميق الذي قد اعتادت عليه، مما يؤثر ذلك بشكل سلبي على مزاج الأم وصحتها ونشاطها فإذا كنت من الأمهات التي تواجه صعوبة تنويم الرضيع فسوف نقدم لكي حلولاً بسيطة قد تساعد على أن يحظى طفلك بنوم هادئ أطول فترة ممكنة من الليل ولكن يجب الانتباه جيدًا إلى أن الطفل إذا كان لديه حفاض مبلل بالماء فسوف يزعجه ويظل طوال الليل مستيقظًا وتلك النقطة تتجاهلها الكثير من الأمهات ومن أجل تنويم الطفل الرضيع طوال الليل يجب إتباع بعد الإرشادات.

طريقة تنويم الأطفال الرضع بسرعة

تنويم الطفل الرضيع بسرعة وبدون هز طوال الليل هو حلم كل أم ولعل الإرشادات والنصائح التي سوف نعرضها تكون مفدية وتعمل على نتيجة سريعة مع الطفل ومن الحلول البسيطة التي يجب على الأم فعلها من أجل تنويم الطفل العنيد ومن تلك الحلول الآتي:

حمام دافئ قبل النوم: يساعد الماء الدافئ على تنويم الأطفال بسرعة حيث يعمل على الاسترخاء مما يجعلهم يستسلمون إلى النوم سريعًا.

الضوضاء البيضاء: تلك الضوضاء تعمل على تحفيز مخ الطفل على النوم وهي عبارة عن دمج الأصوات مثل أصوات الرياح أو أصوات الأمواج وهناك من يستخدم الأجهزة الكهربائية مثل صوت المروحة أو الاستشوار تلك أيضًا من الأجهزة التي تعمل على الضوضاء البيضاء.

أنوار هادئة: هناك خطأ شائع تقع فيه الكثير من الأمهات وهو محاولة تنويم الأطفال في جو غير مناسب مثل تنويم الأطفال أمام التلفاز إذا كانت الأم تشاهد فيلمًا ما أو تنويم الأطفال أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص يتحدثون فأكيد لا يستطيع الطفل النوم، يجب أن ينام في هدوء وأنوار خافته حتى يخلد إلى النوم سريعًا.

أصوات الرحم: إن الطفل الرضيع وهو في بطن أمه قد اعتاد على صوت رحم أمه مما كان يشعره بالهدوء والطمأنينة لذلك استخدمي تلك الحليلة حاولي تحميل أصوات الرحم على الهاتف الخاص بك وضعيه بجانب الطفل الرضيع وسوف يهدأ وينام في الحال وقد أثبتت تلك الطريقة نجاحًا كبيرًا.

مسح الرأس: إن مسح رأس الطفل من الحيل الذكية التي تجعل الطفل يهدأ وينام بعمق.