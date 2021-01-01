نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع موقع aliexpress للشراء بالخطوات مع توضيح المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجربتي مع موقع aliexpress للشراء ، فريدة للغاية في الشراء من موقع aliexpress ، هذا الموقع الذي يقدم تجربة شراء عبر الإنترنت، دون أن يبذل المستفيد جهدًا كبيرًا، في البحث عن المنتج وطرق الشحن والانتظار بشكل كبير، فتجربة الشراء من موقع على اكسبريس فريدة من نوعها، وهي تتيح إمكانية التعاون مع شركات الشحن لتوصيل المنتج، وكذلك الدفع بأكثر من طريقة أثناء عملية الشراء.

تجربتي مع موقع aliexpress للشراء

يعد موقع aliexpress علي اكسبريس، واحدًا من أشهر مواقع التسوق العالمية، وهو موقع صيني شهير، يقدم للتجار الكثير من المنتجات، التي يمكن أن يحتاجها الكثير من العملاء، وهو يشبه كثيرًا موقع إيباي المعروف.

يعتمد موقع علي اكسبريس aliexpress، على عروض تجار التجزئة ممن يعرضون الكثير من السلع والمنتجات، وأغلبها منتجات استهلاكية، والتجار على الموقع من أصحاب الشركات والمصانع الصغيرة، التي تقدم منتجات ذات جودة عالية، ويسعون لتأسيس قاعدة عملاء عريضةى في كل أنحاء العالم، واقتحام السوق العالمية في أقصر وقت ممكن.

مزايا الشراء من علي اكسبريس aliexpress

يمكنك أن تجد الكثير من السلع والمنتجات، في كل الفروع والتصنيفات التي قد يرغب بها العميل، بداية من الملابس والأدوات المنزلية، وحتى السيارات الكهربائية والألعاب والأجهزة الكهربائية وغيرها العديد من المنتجات التي لا يمكن حصرها.

يقدم التجار في aliexpress منتجاتهم بأسعار زهيدة للغاية، مقارنة بالكثير من المواقع الشرائية الأخرى، سوفو تجد عروضًا للشراء بكميات هائلة في مقابل زهيد، حيث يسعى القائمون على الموقع للمنافسة مع موقع شهير مثل أمازون على سبيل المثال.

موقع علي اكسبريس الشرائي، آمن في التعامل معه، مقارنة بالعديد من المواقع الشرائية الأخرى، خاصة وأنه تابعًا لمجموعة علي بابا المعروفة عالميًا.

يتيح aliexpress الشحن المجاني للمنتجات، إلى العديد من المناطق حول العالم، ما يجعل تجرية الشراء من علي اكسبريس تجرية فريدة.

يتيح الموقع العديد من طرق الدفع اليسيرة، والتي تمكن المستخدم من الشراء بسهولة.

يمكنك التعامل واستخدم طريقة الدفع لموقع علي اكسبريس السعودية، من خلال بطاقات الدفع الائتمانية أو فروع ويسترن يونيون جدة، أو حتى عن طريق الحوالة البنكية، أو خدمة alipay التي يوفرها الموقع.

عيوب الشراء من موقع aliexpress

جودة المنتج أو السلعة غير مضمونة، فمن الممكن أن تجد منتجًا جيدًا في هيئته عبر الموقع، ولكن عندما يصلك تجد أنه مجرد تقليد للمنتج الأصلي، أو غير مطابق للمواصفات المعروضة.

قد لا تكون المنتجات والسلع المعلن عنها، قد خضعت لفحوصات السلامة، وهو أمر يتشكك به الكثيرون، خاصة وأن المواقع الشرائية صارمة للغاية في التعامل مع هذا الأمر.

خدمة الشحن من aliexpress، غير متوفرة لكل الدول حول العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمة الشحن المجانية لعدد محدود من الأماكن فقط، ما يدفعك إلى اللجوء إلى شركة وسيطة لتوصيل طلباتك.

قد تستغرق فترة الشحن مدة زمنية طويلة للغاية، قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، على حسب موقعك المحدد، بسبب وسيط الشحن، مما قد يحملك تكلفة إضافية.

إذا وجدت عيوبًا في المنتج أو السلعة، فإنك قد لا تستطيع إعادته إلى التاجر مرة أخرى، إلا بصعوبة شديدة.

لا يمكنك التأكد من أن المنتج يحمل نفس المواصفات، المعروضة على موقع aliexpress، سوى عقب الاشتراك بتكلفة تضاف على ثمن المنتج، في برنامج buyer protection.

تجربة الشراء من موقع aliexpress

من خلال تجربتي في الشراء من موقع aliexpress علي اكسبريس، أقدم لك مجموعة من النصائح المهمة قبل شرح طريقة الشراء من aliexpress، كالتالي:

لا يهتم أصحاب المنتجات بموقع علي اكسبريس، بالعملاء أو بسمعتهم التجارية بالشكل الكافي، فهم من صغار التجار ولا يهمهم هذا الأمر، وهذا هو أقوى سبب يدفعك للبحث بشأن تقييم البائع، ومراجعة آراء العملاء على المنتجات المقدمة من خلالهم.

برنامج buyer protection من موقع علي اكسبريس، هو مصدر الأمان لك حتى وإن كان أكثر تكلفة؛ وذلك لأنه يطمئنك بأن السلعة او المنتج، يضاهي المواصفات المعلن عنها، وذلك في حالة أنك قررت شراء سلعة باهظة الثمن قليلًا.

سوف تضطر إلى البحث عن شركة شحن وسيطة، للحصول على الطلبية الخاصة بك، خاصة في حالة شرائك لطلبات كبيرة.

تأكد جيدًا أن المنتج الذي أنت بصدد شرائه، هو منتج جديد وليس معاد تجديده أو مستعمل من قبل، لأن هذا هو حال أغلب المنتجات على الموقع.

طريقة التسجيل فى موقع aliexpress

قم أولًا بالتسجيل في موقع aliexpress، سواء بتسجيل بياناتك من أيقونة join free، أو حتى بربط أحد حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعي، مع موقع aliexpress. أدخل بياناتك ومعلوماتك الشخصية، مثل البريد الإلكتروني، والاسم الأول والأخير لك، مع كلمة مرور قوية، ثم أكد كلمة المرور مرة أخرى. سوف تظهر أمامك نافذة صغيرة، تخبرك بأن عملية التسجيل بالموقع قد تمت بنجاح. قم بتفعيل بريدك الإلكتروني، من خلال الرابط الذي تم إرساله إليك عبر البريد. سوف يتم إرسال كوبون خصم لك، عقب إتمام عملية التسجيل، وذلك بقيمة 3 دولار من قيمة المنتج الذي يتخطى سعره 4 دولارات، وذلك تشجيعًا للعملاء الجدد على التسوق، ويمكنك الحصول عليه من قائمة احصل على القسائم الآن، الموجودة بالموقع. اذهب إلى الصفحة الرئيسة للموقع، وقم بالتصفح والبحث عن المنتجات التي ترغب في شرائها، وراجع تقييمات البائعين والأسعار المعروضة، عن طريق صندوق البحث، أو من خلال تصنيفات السلع بالصفحة الرئيسة.

طريقة الشراء من موقع aliexpress