نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية على الشاشات وعروض خاصة لمدة 5 أيام على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات على الشاشات والأجهزة المنزلية تجدونها في عروض العثيم السعودية والعروض الخاصة لمدة 5 أيام، فتشمل العروض مجموعة متنوعة من الشاشات بأحجام صغيرة وكبيرة، وأجهزة منزلية بما تشمله من مكنسة، مكواة، وأيضًا عروض أجهزة المطبخ من خلاطات، عصارات، محضر للقهوة، وكل هذه العروض سارية لمدة 5 أيام بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 في العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية على الشاشات

نُقدم لكم أقوى عروض مستلزمات المنزل والشاشات الموجودة في عروض العثيم السعودية فيما يلي:

شاشة 43 بوصة Dora Led tv، بسعر 649 ريال سعودي.

شاشة 40 بوصة Arrow LED tv، بسعر 499 ريال سعودي.

شاشة 58 بوصة Arrow LED Smart 4k، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1641 ريال سعودي.

شاشة 32 بوصة Toshiba LED tv، بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 765 ريال سعودي.

ريسيفر Samson ديجيتال بسعر 69 ريال سعودي.

سماعة من Geepas، بسعر 139 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على الأجهزة المنزلية

مكنسة Hommer سعة 21 لتر، بسعر 179 ريال سعودي.

مكواة Hommer بخار، بسعر 59 ريال سعودي.

مكواة Click on جاف، بسعر 49 ريال سعودي.

عروض أجهزة المطبخ

ميكروويف من Nikai سعة 20 لتر، بسعر 179 ريال سعودي.

مضرب بيض وقطاعة Kenwood، بسعر 139 ريال سعودي.

عصارة فواكه من click on، بسعر 89 ريال سعودي.

شواية وسخان للطعام من Kenwood، بسعر 109 ريال سعودي.

غلاية زجاج من hommer، بسعر 79 ريال سعودي.

قطاعة خضراوات من ATC، بسعر 69 ريال سعودي.

خلاط 350 وات من koolen، بسعر 59 ريال سعودي.

محضر قهوة اسبريسو من Alsaif، بسعر 289 ريال سعودي.

محضر قهوة من Koolen، سعة 400 مل، بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط بالإضافة إلى مطحنة من Emjoi، بسعر 79 ريال سعودي.

عروض أدوات المطبخ في العثيم

قدر ضغط من Blackstone، سعة 7 لتر بسعر 59 ريال سعودي، وسعة 9 لتر بسعر 75 ريال سعودي، وسعة 15 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

طقم 3 قطع حافظة طعام Amaze، بسعر 39 ريال سعودي.

طقم 3 قطع حافظة طعام سولتير، بسعر 39 ريال سعودي.

قدمنا لكم أبرز العروض السارية في العثيم لمدة 5 أيام، وسنوافيكم بالمزيد من العروض والتخفيضات.