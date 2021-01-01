عروض اكسترا على الجوال والشاشات تصل ل 70 % خصومات 2021 ألحق بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الجوال أسُواق اكسترا الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تتميز بعرض مجموعة رائعة من المنتجات المتنوعة، منها الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ومن أهم هذه المنتجات جوالات آيفون من إصدار 12 ميني بسعات ذاكرة داخلية متعددة، وكذلك أجهزة المنزل ومنها الغلايات الكهربائية من أشهر الماركات العالمية ومنها شركة كينوود الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية أقوى عروض السعودية. عروض اكسترا على الجوال تخفيضات اكسترا على جوالات آيفون 12 ميني من أكسترا: خصومات اكسترا الصنف جوال ذكي من إنتاج شركة أيفون، رقم الإصدار أبل أيفون 12 ميني، الجيل الخامس، حجم الذاكرة الداخلية للنظام 128 جيجا بايت، اللون أزرق، الشاشة بحجم 5.4 إنش، مقاوم للماء ، حجم الذاكرة العشوائية أربعة جيجا بايت، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 12ميجابكسل، دقة وضوح كاميرا خلفية ثنائية 12+12 ميجا بيكسل، ثمن الجوال الحالي(3549)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف جوال ذكي من إنتاج شركة أيفون، رقم الإصدار أبل أيفون 12 ميني، الجيل الخامس، حجم الذاكرة الداخلية للنظام 128 جيجا بايت، اللون أَسود، الشاشة بحجم 5.4 إنش، مقاوم للماء، حجم الذاكرة العشوائية أربعة جيجا بايت، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 12ميجابكسل، دقة وضوح كاميرا خلفية ثنائية 12+12 ميجا بيكسل، ثمن الجوال الحالي(3549)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفضات اكسترا الأخيرة تنزيلات اكسترا على الغلايات الكهربائية من أسُواق اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية الصنف غلاية ماء كهربائية من إنتاج شركة كينوود، خصم 25٪، سعة الغلاية 1.6 لتر، باور 3000 واط، ثمن الغلاية الحالي(149)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(199)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تسوق الآن واحصل علي خصم يصل ل 60%

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