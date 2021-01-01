عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70 % تخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية خصومات المملكة العربية السعودية في مكتبات جرير بمختلف فروعها لا تنتهي، فهناك عروض كبيرة وحصرية على مجموعة منوعة من أجهزة الهواتف الذكية من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الهواتف الذكية، ومن أهم هذه الماركات ماركة هواوي المتميزة وتأتي بإصدارات مختلفة، مع مجموعة مميزة من الآلات الحاسبة التي لا غنى عنها داخل كل مكتب عمل ومع كل طالب أقوى عروض السعودية. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على هواتف هواوي نوفا 7 أس: عروض جرير اليوم على الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي نوفا 7 أس أي، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، اللون أرجواني صيفي، الجيل الخامس 5G، الشاشة بمقاس ‎6.5 إنش، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل‎، سعة الذاكرة العشوائية ثمانية جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(1299)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1599)، بتخفيض(300)ريال سعودي، وبخصم 19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات جرير الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي نوفا 7 أس أي، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، اللون فضي سبيس، الجيل الخامس 5G، الشاشة بمقاس ‎6.5 إنش، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل‎، سعة الذاكرة العشوائية ثمانية جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(1299)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1599)، بتخفيض(300)ريال سعودي، وبخصم 19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات جرير الأسبوعية أفضل المبيعات على الآلات الحاسبة خصومات مكتبة جرير: عروض جرير الأسبوعية الصنف آلة حاسبة من ماركة كاسيو fx-570AR X كلاس ويز،12 رقم، شاشة دوت ماتريكس بالكامل، اللون أسْود، ثمن الآلة الحالي(95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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