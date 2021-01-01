نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جراند مارت هايبر العام الجديد تخفيضات يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جراند مارت هايبر الدمام والتي يقدمها لنا بشكل أسبوعي وبأسعار وخصومات كبيرة، ومع العروض القوية التي قدمها جراند مارت في نهاية عام 2020 تحت شعار عروض نهاية العام، يقدم لنا الآن عروض جديدة تحت شعار عروض السنة الجديدة تخفيضات فائقة لتبدأ العروض من يوم 30 ديسمبر 2020 وتنتهي بيوم الثلاثاء 5يناير 2021 بالإضافة إلى أقوي العروض التي قدمها في أول يوم من العام الجديد وهو عرض الجمعة 1 يناير الذي حوي على خصومات غير مسبوقة لمدة يوم واحد فقط مع العمل على عروض الأسبوع الجديدة، يقدم لنا هايبر مارت خصومات كبيرة هذا الأسبوع ومتنوعة بشكل كبير سواء على المنتجات الغذائية أو الأدوات المنزلية أو المفروشات أيضا الأجهزة الكهربائية وأواني الطهي وألعاب الأطفال الكثير من الخصومات الجديدة بمناسبة السنة الجديدة.

عروض جراند مارت الجمعة 1 يناير

عرض الجمعة من جراند مارت يحتوي على بعض المنتجات المخصصة بتخفيات كبير وتستمر حتي نهاية يوم الجمعة 1 يناير ويستكمل العمل بعروض الأسبوع التي نقدمها لكم وتحت شعار عرض الجمعة 1 يناير يقدم لنا:

مكواة ملابس حرارية بسعر 39 ريال سعودي

كشاف طوارئ مع كشاف يد بسعر 89 ريال سعودي

طقم غلاية كهربائية مع طقم هاند بليندر بسعر 99 ريال سعودي

طقم ايسونيك هاند بليندر 4*1 بسعر 99 ريال سعودي

مطهاة رز كهربائية بسعر 99 ريال سعودي

طقم ميكسر وهاند بليندر بسعر 219 ريال سعودي

عروض جراند مارت الأسبوعية 2021

يقدم لنا جراند مارت هذا الأسبوع الكثير من الخصومات والأسعار المتنوعة على العديد من الأنواع المختلفة من المواد الغذائية التي يحتاجها الجميع ولاغني عنها في أي منزل وتحت شعار عروض الخمسة والعشرة والخمسة عشر والعشرون ريال قدم لنا هايبر جراند مارت العديد من المنتجات المتنوعة ذات الخصومات الكبيرة منها:

منارة زيت دوار شمس 3لتر بسعر 20 ريال سعودي

3علب جلاكسي جواهر 135 جرام بسعر 20 ريال سعودي

نيفيا كريم 250 مللي بسعر 10 ريال سعودي

ذرة حلوة 1كيلو بسعر 3.75 ريال سعودي

سمك الورق الأسود 1كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي

لحم بقري طازج بدون عظم هندي بسعر 21 ريال سعودي

كبدة لحم بقري 1كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي

العروض المنزلية من جراند مارت

العديد من العروض المنزلية المختلفة يقدمها لنا جراند مارت هايبر الدمام وتحوي الكثير من منتجات العناية بالبشرة والشعر أيضا الأدوات المنزلية المختلفة من أدوات الطهي المختلفة بالإضافة إلى المفروشات المتعددة التي تهتم بها كل ربة منزل أيضا الأجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة التي يحتاجها الكثيرون بخصومات كبيرة لمدة أسبوع واحد فقط ومنها:

طقم هوم وي أواني طهي غير قابلة للالتصاق بسعر 219 ريال سعودي

سوبر وي طقم عشاء 50 قطعة بسعر 224 ريال سعودي

بريستيج قدر طهي 12 قطعة بسعر 269 ريال سعودي

برستيج زجاجي 28 سم بسعر 79 ريال سعودي

فيليدا ممسحة بسعر 179 ريال سعودي

كلاود هوم بطانية مزدوجة بوزن 6كجم بسعر 149 ريال سعودي

شرشف سرير 8 قطع بسعر 259 ريال سعودي

جيباس شاشية تلفاز 32 بوصة بسعر 479 ريال سعودي

دفاية الغرفة الكهربائية 2شمعة بسعر 69 ريال سعودي

كليكون شواية قابلة للطي بسعر 169 ريال سعودي

دى آي سي طبخ البيض بسعر 39 ريال سعودي

قدمنا لكم أقوي العروض من هايبر مارت الدمام، وسنقوم بوضع العروض الأسبوعية الجديدة فور صدورها من الهايبر بيوم الخامس من يناير 2021 فتابعونا على الدوام.