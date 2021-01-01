- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جراند مارت هايبر العام الجديد تخفيضات يناير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جراند مارت هايبر الدمام والتي يقدمها لنا بشكل أسبوعي وبأسعار وخصومات كبيرة، ومع العروض القوية التي قدمها جراند مارت في نهاية عام 2020 تحت شعار عروض نهاية العام، يقدم لنا الآن عروض جديدة تحت شعار عروض السنة الجديدة تخفيضات فائقة لتبدأ العروض من يوم 30 ديسمبر 2020 وتنتهي بيوم الثلاثاء 5يناير 2021 بالإضافة إلى أقوي العروض التي قدمها في أول يوم من العام الجديد وهو عرض الجمعة 1 يناير الذي حوي على خصومات غير مسبوقة لمدة يوم واحد فقط مع العمل على عروض الأسبوع الجديدة، يقدم لنا هايبر مارت خصومات كبيرة هذا الأسبوع ومتنوعة بشكل كبير سواء على المنتجات الغذائية أو الأدوات المنزلية أو المفروشات أيضا الأجهزة الكهربائية وأواني الطهي وألعاب الأطفال الكثير من الخصومات الجديدة بمناسبة السنة الجديدة.
عروض جراند مارت الجمعة 1 يناير
عرض الجمعة من جراند مارت يحتوي على بعض المنتجات المخصصة بتخفيات كبير وتستمر حتي نهاية يوم الجمعة 1 يناير ويستكمل العمل بعروض الأسبوع التي نقدمها لكم وتحت شعار عرض الجمعة 1 يناير يقدم لنا:
- مكواة ملابس حرارية بسعر 39 ريال سعودي
- كشاف طوارئ مع كشاف يد بسعر 89 ريال سعودي
- طقم غلاية كهربائية مع طقم هاند بليندر بسعر 99 ريال سعودي
- طقم ايسونيك هاند بليندر 4*1 بسعر 99 ريال سعودي
- مطهاة رز كهربائية بسعر 99 ريال سعودي
- طقم ميكسر وهاند بليندر بسعر 219 ريال سعودي
عروض جراند مارت الأسبوعية 2021
يقدم لنا جراند مارت هذا الأسبوع الكثير من الخصومات والأسعار المتنوعة على العديد من الأنواع المختلفة من المواد الغذائية التي يحتاجها الجميع ولاغني عنها في أي منزل وتحت شعار عروض الخمسة والعشرة والخمسة عشر والعشرون ريال قدم لنا هايبر جراند مارت العديد من المنتجات المتنوعة ذات الخصومات الكبيرة منها:
- منارة زيت دوار شمس 3لتر بسعر 20 ريال سعودي
- 3علب جلاكسي جواهر 135 جرام بسعر 20 ريال سعودي
- نيفيا كريم 250 مللي بسعر 10 ريال سعودي
- ذرة حلوة 1كيلو بسعر 3.75 ريال سعودي
- سمك الورق الأسود 1كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي
- لحم بقري طازج بدون عظم هندي بسعر 21 ريال سعودي
- كبدة لحم بقري 1كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي
العروض المنزلية من جراند مارت
العديد من العروض المنزلية المختلفة يقدمها لنا جراند مارت هايبر الدمام وتحوي الكثير من منتجات العناية بالبشرة والشعر أيضا الأدوات المنزلية المختلفة من أدوات الطهي المختلفة بالإضافة إلى المفروشات المتعددة التي تهتم بها كل ربة منزل أيضا الأجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة التي يحتاجها الكثيرون بخصومات كبيرة لمدة أسبوع واحد فقط ومنها:
- طقم هوم وي أواني طهي غير قابلة للالتصاق بسعر 219 ريال سعودي
- سوبر وي طقم عشاء 50 قطعة بسعر 224 ريال سعودي
- بريستيج قدر طهي 12 قطعة بسعر 269 ريال سعودي
- برستيج زجاجي 28 سم بسعر 79 ريال سعودي
- فيليدا ممسحة بسعر 179 ريال سعودي
- كلاود هوم بطانية مزدوجة بوزن 6كجم بسعر 149 ريال سعودي
- شرشف سرير 8 قطع بسعر 259 ريال سعودي
- جيباس شاشية تلفاز 32 بوصة بسعر 479 ريال سعودي
- دفاية الغرفة الكهربائية 2شمعة بسعر 69 ريال سعودي
- كليكون شواية قابلة للطي بسعر 169 ريال سعودي
- دى آي سي طبخ البيض بسعر 39 ريال سعودي
قدمنا لكم أقوي العروض من هايبر مارت الدمام، وسنقوم بوضع العروض الأسبوعية الجديدة فور صدورها من الهايبر بيوم الخامس من يناير 2021 فتابعونا على الدوام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جراند مارت هايبر العام الجديد تخفيضات يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.