نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد يناير 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة توم وجيري أحد أهم قنوات الأطفال التي انطلق بثها منذ عامين، وفور انطلاق القناة حازت على إقبال وجماهيرية عالية لدى العائلات والأطفال، نظرًا للمحتوى الترفيهي الهادف الذي تقدمه القناة، كما تقدم عددًا من أفلام الكرتون القديمة وأفلام ديزني ذات الجماهيرية العالية لدى الكبار قبل الصغار، لذلك تبحث دائمًا الأسرة المصرية والعربية عن تردد قناة توم وجيري 2021، يذكر بأنه مع بداية العام الميلادي الجديد توقف بث مجموعة من القنوات على قمر النايل سات، وأعلنت إدارة قناة توم وجيري عن التردد الدائم للقناة، بحيث يلزم تسجيله وتثبيته على أجهزة الاستقبال تحسبًا لانقطاع البث أو التقطيع أو التشويس، وعلى الرغم من أن قناة توم وجيري تعتبر من قنوات الأطفال الحديثة إلا أنها لقيت رواجًا ونسبة متابعة مرتفعة للأطفال والكبار.

تردد توم وجيري الجديد 2021

قناة توم وجيري جاء اسمها نسبة إلى كرتون ديزني الأشهر على الإطلاق توم وجيري أو القط الفأر، الكرتون الصامت الفكاهي ذو أعلى نسبة متابعة على مستوى العالم، تعرض قناة توم وجيري على مدار اليوم مقاطع منفصلة من الكرتون، كما تعرض أفلام ديزني المتنوعة، إلا أن عرض القناة لتوم وجيري جعل منها القناة الرائدة بين قنوات الأطفال.

ولتثبيت القناة يجب الحصول أولًا على تردد قناة توم وجيري 2021 وتثبيت البيانات الخاصة بالإشارة على أجهزة الاستقبال الخاصة بالمشاهد، وبالتالي الاستمتاع بمشاهدة برامج كرتون متنوعة بقوة بث عالية وبدون تقطيع أو تشويش.

القناة توم وجيري التردد 11354 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H القمر نايل سات

لتثبيت قناة توم وجيري على أجهزة الرسيفر، يتم الضغط على زر اللائحة من جهاز التحكم، ثم إضافة قناة وإدخال بيانات قناة توم وجيري، ثم اختيار بحث، يقوم الهوائي بتثبيت قناة توم وجيري وعدد من القنوات التابعة للباقة.

هذا في نفس السياق تعرض قناة توم وجيري أيضًا إلى جانب مقاطع القط والفأر، عدد من أفلام ديزني المتنوعة مثل الأميرة والوحش، فيلم شركة المرعبين المحدودة بأجزاءه الكاملة، فيلم سندريلا، وسلسلة تيمون وبومبا الشهيرة، وعدد من الأفلام المفضلة لدى الصغار والكبار.