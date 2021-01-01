نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة مودي كيدز 2021 الجديد على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مودي كيدز أحد أهم ما تبحث عنه الأمهات في مصر والوطن العربي، انطلقت قناة مودي كيدز على قمر النايل سات منذ عامين، وفور انطلاقها جذبت أنظار الأطفال نظرًا للمحتوى المتميز الذي تقدمه القناة، تتميز قناة مودي كيدز بأنها تقدم مجموعة من الأغاني التي تعتمد على لفت انتباه الطفل بالألوان والرسومات المتميزة، لذلك تركز القناة على الأطفال منذ عامين فما فوق، فضلًا عن أنها تقدم أيضًا محتوى هادف من خلال الأناشيد وأغاني الأطفال وتركز على القيم والأخلاق التي يسهل على الطفل تعلمها منذ صغره، كما تركز على تعليم الأطفال للألوان والحروف، وقيم الأخلاق والنظافة الشخصية والاحترام، لذلك تبحث الأمهات دائمًا عن قناة مودي كيدز لأطفالهم.

تردد قناة مودي كيدز

تعتبر قناة مودي كيدز قناة مصرية إلا أنها نالت إعجاب وجماهيرية عالية لدى الوطن العربي، وتعتبر أحد أهم القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى جيد إلى جانب مجموعة من قنوات الأطفال الرائدة الحائزة على شهرة واسعة بدأت من مصر وانتقلت للعالم العربي ثم للعالم أسره، وأبرز ما تركز عليه قناة مودي كيدز البرامج التعليمية ضمن قالب من الكرتون الخفيف الذي يستطيع الطفل تقبله، إلى جانب عدد من مسلسلات الكرتون الجميلة والمفضلة للأطفال والأمهات.

ولتثبيت قناة مودي كيدز يتم إدخال بيانات تردد القناة التالية:

القناة مودي كيدز 2021 التردد 11603 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 القمر نايل سات

من خلال الضغط على زر اللائحة الرئيسية في جهاز التحكم الخاص للمتابع، ثم اختيار اضافة قناة، وكتابة تردد قناة مودي كيدز الموضح أعلاه وإدخال الاستقطاب ومعدل الترميز واختيار القمر الصناعي نايل سات، ثم الضغط على زر بحث، يتم تثبيت القناة الاستمتاع بالمشاهدة الشيقة.

تعتبر قناة مودي كيدز أحد أهم القنوات الرائدة إلى جانب قناة كوكي كيدز وقناة توم وجيري وقناة بطوط، وهي مجموعة من قنوات الأطفال انطلقت منذ مدة قصيرة إلا أن محتواها المختلف جاء ليجذب الأطفال بشكل كبير، كما أنها تقدم محتوى تعليمي سهل وخفيف وممتع، بحيث يتعلم من خلالها الطفل الأساسيات دون الشعور بأي ملل.