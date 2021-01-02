عروض العثيم الاثنين خصم لمدة 5 أيام تخفيضات من 20 ل 60 %

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عمر شويل - جدة عروض العثيم نهاية العام اقترب موسم الإجازات والعطلات بانتهاء موسم الامتحانات مع موعد الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، لذلك تقدم جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم عروض كبيرة على شنط السفر بأحجام عشرين إنش وأربعة وعشرين إنش وثمانية وعشرين إنش، من مختلف الماركات ومنها ماركة نيو ترافيل وبارا جون، بأسعار وأذواق تناسب الجميع أقوى عروض السعودية اليوم. عروض العثيم نهاية العام تنزيلات العثيم على شنط السفر نيو ترَافيل من أسواق عبْد لله العثيم: تخفيضات العثيم الصنف شنطة سفر من إنتاج شركة نيو ترافيل مزودة بترولي، حجم عشرين إنش، ثمن الشنطة الحالي(35)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية الصنف شنطة سفر من إنتاج شركة نيو ترافيل مزودة بترولي، حجم أربعة وعشرين إنش، ثمن الشنطة الحالي(45)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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خصومات العثيم الصنف شنطة سفر من إنتاج شركة بارا جون مزودة بترولي، حجم أربعة وعشرين إنش، ثمن الشنطة الحالي(109)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات العثيم اليوم الصنف شنطة سفر من إنتاج شركة بارا جون مزودة بترولي، حجم ثمانية وعشرين إنش، ثمن الشنطة الحالي(159)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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