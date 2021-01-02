عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات ولمدة 6 أيام فقط خصم يصل ل 50 %

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عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الأسبوعية وعروضه في المملكة العربية السعودية لا تنتهي، هناك مجموعة من العروض المتميزة التي تستمر لفترة أربعة أيام فقط على عدد كبير من المنتجات الرائعة، من أهم هذه المنتجات مجموعة متميزة من المناديل الخاصة بالعناية بالبشرة بعروض مذهلة، وتشكيلة متنوعة من الكابلات المتخصصة في شحن جميع الأجهزة الإلكترونية المختلفة أقوى خصومات السعودية.

تخفيضات بنده الأسبوعية

عروض بنده تستمر لأربعة أيام فقط من أَسواق بنده:

عرض عبوة مع عبوة مجانًا على الصنف مناديل للوجه من إنتاج شركة النخيل، عدد عشر عبوات سعة العبوة الواحدة مائة وخمسون منديل، ثمن العرض الحالي(28.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(57.90)ريال سعودي،بتخفيض(29)ريال سعودي، بخصم 51٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية الصنف أرز مزة بسمتي من إنتاج شركة السفير، ثمن الكيس الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(38.50)ريال سعودي، بتخفيض(16)ريال سعودي، بخصم 42٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على كابلات الشحن من ماركة أيِفون فِي هايبر ماركت بنده: