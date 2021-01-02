عروض اكسترا اليوم ولمدة أسبوع خصومات هائلة تصل ل 70 % ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية الشركة المتحدة للإلكترونيات المعروفة إكسترا هي شركة تختص في بيع الإلكترونيات بالتجزئة وتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في سنة 2003 بالإضافة إلى بيع كل الأجهزة التي يحتاج إليها المنزل أقوى عروض السعودية اليوم. عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على الأجهزة الكهربائية: بلغ سعر تلفزيون 75 بوصة غاية في الوضوح كلاس برو اندوريد 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي.

بلغ سعر تلفزيون 65 بوصة ذكي وغاية في الوضوح جي في سي 2949 ريال سعودي بدلاً من سعر 4359 ريال سعودي.

بلغ سعر ثلاجة كلاس برو 14.4 قدم لون أبيض وتبريد بخار 1799 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال سعودي.

بلغ سعر ثلاجة دايو باب جانب باب 23.3 قدم لون أبيض 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6699 ريال سعودي.

بلغ سعر ثلاجة سامسونج 17.6 قدم 500 لتر تبريد ثنائي لون أبيض 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية خصومات اكسترا بلغ سعر ثلاجة دايو 1.6 قدم باب واحد لون أبيض 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر غسالة تعبئة أمامية كلاس برو 6 كيلو بثمانية برامج لون أبيض 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر غسالة كاندي حوضين 10 كيلو لونين الأبيض والرمادي 1069 ريال سعودي بدلاً من سعر 1429 ريال.

بلغ سعر غسالة تعبئة علوية كلاس برو 7 كيلو لون أبيض 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.

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