نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا التعليمية على النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة مدرستنا التعليمية المصرية أحد أهم وأحدث القنوات الفضائية التي خصصتها وزارة التربية التعليم المصرية، لخدمة الطلاب خلال فترة فيروس كورونا، بحيث وضعت الوزارة مسارًا تعليميًا يتلائم مع الظروف الطارئة، جاء أحد أهدافة التعليم عن بعد، وأحد أهم القنوات التي تخدم المسار التعليمي الجديد قناة مدرستنا، تهتم القناة بعرض الدروس للطلاب في جميع مراحلهم التعليمية، حتى يتثنى لهم الحصول على المنهج المتكامل عن بعض، خصصت وزارة التربية والتعليم جدولًا زمنيًا، وبرنامجًا منظمًا لعرض وشرح دروس الطلاب طبقًا للمراحل التعليمية المختلفة، ولم يتوقف دور قناة مدرستنا على شرح الدروس فحسب، بل خصصت فترات زمنية لمراجعة الامتحانات وحلها قبل الجداول الزمنية لاختبارات الطلاب لكل مرحلة على حدى، لذلك وفرت قناة مدرستنا على الطالب المصري المنهج الخاص بمرحلته الدراسة مشروحًا من المنزل.

تردد قناة مدرستنا التعليمية 2021

قناة مدرستنا التعليمية تشهد الآن مشاهدة عالية من قبل الطلاب، خاصة بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بتطبيق التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى فترة ما بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، لذلك أصبحت قناة مدرستنا التعليمية المرجع الأول للطلاب لشرح الدروس وتقديم الحصص وحل الامتحانات، ومراجعة المنهج.

تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 12206 معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 6/5 الاستقطاب رأسي القمر نايل سات

جاء تدشين قناة مدرستنا تطبيقًا لرؤية وزير التربية والتعليم بضرورة أن يتلقى الطالب المصري المنهج المقرر كاملًا، بغض النظر عن الظروف الطارئة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19، لذلك كان لا بد من تقديم شرحًا كاملًا للمنهج عبر القناة الفضائية القائمة على يد مجموعة قوية من المدرسين من كافة المراحل التعليمية المختلفة، ومنذ انطلاق قناة مدرستنا، حازت على نسبة مشاهدة عالية من قبل الطلاب، وحقق الطلاب من خلالها استفادة كبيرة في ظل الظروف المحيطة، بحيث يحرص المدرسين على تقديم المنهج بطريقة سلسة تسهل على الطالب تلقي المعلومة عبر الشاشة وعن بعض، كما تحرص على تقديم المراجعات في مواعيدها المناسبة لجميع المراحل الدراسية، إلى جانب تنظيم جدول شروحات متكاملة للمنهج.