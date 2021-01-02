عروض العثيم على الشاشات والأجهزة الكهربائية تصل ل 70 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم على الشاشات خصومات المملكة العربية السعودية في هايبر العثيم على العديد من المنتجات، من أهم هذه المنتجات المعروضة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومنها شاشات التِليفزيون الذكية من مختلف الماركات المنتجة من قبل كبرى الشركات العالمية، ومنها شركة توشيبا وشركة شارب وشركة مَيكروديجيت، وبمُختلف الأحجام بدايةً من حجم أربعين إنش وحتى حجم ثلاثة وأربعين إنش. عروض العثيم خصومات على شاشات بحجم ثلاثة وأربعين إنش من أسواق العثيم: عروض العثيم الأسبوعية الصنف شاشة من إنتاج شركة توشيبا، حجم الشاشة 43 إِنش، نوع الشاشة إلْ إي دي، ثمن الشاشة الحالي(769)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات العثيم الصنف شاشة من إنتاج شركة أَرو، حجم الشاشة 43 إِنش، نوع الشاشة إلْ إي دي، ثمن الشاشة الحالي(569)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. عروض أسواق العثيم

تخفيضات العثيم

التنزيلات الأسبوعية العثيم خصومات العثيم الأسبوعية خصومات على شاشات بحجم أربعين و أثنين وأربعين إنش تخفيضات هايبر العثيم : عروض العثيم الأسبوعية الصنف شاشة من إنتاج شركة شارب، حجم الشاشة 42إِنش، نوع الشاشة إلْ إي دي، ثمن الشاشة الحالي(699)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات العثيم الصنف شاشة من إنتاج شركة أورِينو، حجم الشاشة 40 إِنش، نوع الشاشة إلْ إي دي، ثمن الشاشة الحالي(599)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف شاشة من إنتاج شركة مَيكروديجيت، حجم الشاشة 40 إِنش، نوع الشاشة إلْ إي دي، ثمن الشاشة الحالي(769)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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