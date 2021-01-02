خصومات المملكة العربية السعودية في أَسواق اكسترا على الهواتف extra.com

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عمر شويل - جدة خصومات المملكة العربية السعودية في أَسواق اكسترا الإلكترونية على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتوفر أسواق إكسترا حاليًا مجموعة مميزة من أجهزة الميت باد من إنتاج شركة هواوي العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، تتوفر داخل أسواق إكسترا بأحدث الإصدارات وأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى ذلك زادت أسواق إكسترا على قيمة العروض نسبة عشرة بالمائة إضافية. عروض أَسواق اكسترا خصومات اكسترا على هواوي ميت باد: الصنف ميديا باد تي ثري من ماركة هواوي، الشاشة بحجم 9.6 إنش، الجيل الرابع ، سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت، اللون رمادي، نظام تشغيل أندِريود 7، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة النظام العشوائية أَثنين جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية خمسة ميجابيكسل، ثمن الجهاز الحالي(599)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(649)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف ميديا باد تي ثري من ماركة هواوي، الشاشة بحجم 9.6 إنش، الجيل الرابع ، سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت، اللون ذهبي، نظام تشغيل أندِريود 7، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة النظام العشوائية أَثنين جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية خمسة ميجابيكسل، ثمن الجهاز الحالي(599)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(649)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. عروض بخصم أعلى بعشرة بالمائة الصنف خلاط كهربائي من ماركة فيليبس، باور 450 وُاط، اللون أسْود، ثمن الخلاط الحالي(143)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(209)ريال سعودي، بتخفيض ستة وستين ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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