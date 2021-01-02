عروض ساكو اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 70 % أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم خصومات المملكة العربية السعودية في أسواق ساكو تقدم لكم عروض مذهلة على مجموعة متميزة من المنتجات الخاصة بالنظافة والتنظيف، ومن أهم هذه العروض تخفيضات كبيرة على سلال النفايات ذات الأشكال والأحجام المتنوعة والمقاومة البصمات والغير قابلة لتكوين مسببات الأمراض، بجانب مجموعة رائعة من مساحات الأرضيات بمختلف أنواعها،متوفرة لدى هايبر ماركت ساكو بأسعار تناسب الجميع. عروض ساكو عروض هايبر ساكو على سلة النفايات: عروض ساكو اليوم الصنف سلة نفايات مصنوعة من مادة الاستانليس ، مستطيلة مصقولة سعة أربعين لتر، ثمن السلة الحالي(399)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(477.25)ريال سعودي، بتخفيض(78)ريال سعودي، وبخصم 17٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو الصنف سلة نفايات مصنوعة من مادة الاستانليس، مصقولة مستطيلة مقاومة البصمات، ثمن السلة الخالي(469)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(579.50)ريال سعودي، بتخفيض(110)ريال سعودي، وبخصم 19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الصنف سلة نفايات مستديرة مزدوجة، ثمن السلة الحالي(98.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة عروض أسواق ساكو

تخفيضات هايبر ساكو

تنزيلات هايبر ساكو عروض أسواق ساكو

تنزيلات هايبر ساكو

تخفيضات هايبر ساكو خصومات على ممسحة الأرضيات عروض ساكو الأسبوعية الصنف ممسحة للأرضيات الصلبة مزودة بخاخ، ثمن الممسحة الحالي(199)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(251.75)ريال سعودي، بتخفيض(52)ريال سعودي، وبخصم 21، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الصنف ممسحة من ماركة كليك آندْ كلين لتنظيف الأسطح المختلفة، ثمن الممسحة(179)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(203)ريال سعودي، بتخفيض(24)ريال سعودي، وبخصم 12٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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