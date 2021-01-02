نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت 2021 على أجهزة البلاي ستيشن والجوال fortnit في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إصدار لعبة فورت نايت في عام 2017م، حيث أنها تعمل على أجهزة البلاي ستيشن وأيضاً جهاز إكس بوكس ون وويندوز آيفون واندرويد ومايكروسوفت، ولذلك سوف نذكر لكم رابط تحميل اللعبة.

لعبة فورت نايت

تحميل لعبة فورت نايت2020 :

تمكنت اللعبة من تحقيق أرباح تصل إلى 15 مليون دولار في أو 3 أسابيع منذ فترة إصدارها، كما أنها تفوقت على الألعاب الأكثر شهرة والتي منها لعبة بابجي وفي البداية تم إصدار هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر منذ مدة قصيرة جداً.

ويرجع سبب تحقيق أرباح اللعبة إلى أنها مجاناً ويمكن لعبها بكل سهولة دون دفع مقابل مادي، ويوجد للعبة الكثير من المميزات والتي هي:

طريقة تحميل فورت نايت