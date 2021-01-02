نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحث عن الاقمار الصناعية وانواعها بالعناصر والافكار الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث عن الاقمار الصناعية , ما بين حين والآخر نَسمع أنه تَم إطلاق قمر صناعي، ولا نعلم ما هي مهمته الرئيسية، ولماذا يَتم إطلاق الأقمار الصناعية، وكَيف يَكون شكله، وهل يَتوفر منه أنواع كثيرة، أم يَقتصر على عدد من الأقمار المَحدودة، إن كنتم تَبحثون عن معلومات عامة عن الأقمار الصناعية، وتُريدون معرفة كل شيء عنها، تابعوا مَعنا هذه السطور القادمة.

بحث عن الاقمار الصناعية

القمر الصناعي هو عبارة عن جسم يَتم إطلاقه لَيدور حول الأرض، يُساعد في التقاط صور لكوكب الأرض، يُمكن من خلاله مَعرفة كل شيء عما يَدور حول الأرض مثل معرفة حالة الطقس، والتقاط صور للكواكب حولها، وقد تَختلف مهام الأقمار الصناعية حسب نَوعها.

أنواع الأقمار الصناعية

ليست كل مهام الأقمار الصناعية هي معرفة ما يَدور حول الأرض، والتقاط الصور للكواكب المُحيطة، بها بل يُوجد 8 أنواع من الأقمار الصناعية التي تٌساعد في أمورًا كثيرة، وكان أول قمر صناعي تَم إطلاقه هو (سبوتنيك)، الذي تَم إطلاقه من قًبل الاتحاد السوفيتي عام 1957، وفي نفس العام تم إطلاق القمر الصناعي (سبوتنك 2) وتَلك بعض من أنواع الأقمار الصناعية:-

1- الأقمار الصناعية الفلكية

يُساعد في معرفة الظواهر حول الأرض التي تُعرف باسم التلسكوبات، مثل اكتشاف المجرات البَعيدة، استكشاف الفضاء، الثقوب السوداء، التقاط الكواكب، حول الأرض، وتَلك الأنواع هي أول الأقمار التي تم إطلاقها بالفضاء.

2- الأقمار الصناعية للاتصالات

هذا القمر خاص بإشارات قنوات التلفزيون، والهواتف، وتَطبيقات الاتصال الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، فقد ساعدت هذه الأقمار في تَسهيل عملية الاتصال مهما كانت المسافة بَعيدة.

3- الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة

تٌعتبر من أهم أنواع الأقمار الصناعية التي تُساعد في معرفة احداثيات المواقع على الأرض للسفن، والطائرات، بدلًا من استخدام الدوبلر الذي كان يَصدر إشارات لاسلكية.

4- الأقمار الحيوية

التي تُستخدم في نَقل حياة الأرض للفضاء، مثل الأقمار التي قامت بإطلاقها وكالة ناسا، فقد أطلقت ما يَصل إلى ثلاث أقمار، وبَعدها قامت بنقل مَجموعة من القرود، والبيض، والذباب، والضفادع، لتجربة الحياة بالفضاء.

5- الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس

تَلك الأقمار تُساعد في مَعرفة أدق التفاصيل عن الغلاف الجوي للأرض، وما هي حالة الطقس، مثل القمر (ميتوسات).

6- الأقمار الصناعية العسكرية

تُعرف باسم أقمار التجسس، التي تُساعد في مراقبة العدو، والقيام بإطلاق الصواريخ، حتى أنه يُمكن معرفة مَوعد إطلاق الصواريخ، والانفجارات.

7- الأقمار الصناعية الخاصة بالبحث والإنقاذ

تُساعد في تَحديد أماكن وقوع الطائرة أو السفن، والتي تَقوم بإطلاق إشارات تٌوضح مكانها، فتَقوم الأقمار الصناعية بتحديد مكانها بكل سهولة.

8- الأقمار الصناعية الخاصة برصد الأرض

تُستخدم هذه الأقمار في الكشف عن الأماكن التي تَحتوي على معادن، والغابات، والزراعة، والمصادر المائية، فهي تٌساعد في التَخطيط بشكل أفضل.

مما يَتكون القمر الصناعي؟ وما هي سرعته المدارية؟

سرعة جميع الأقمار الصناعية عالية جدًا، حتى يَتم تَوافق منحنى سقوطه مع مَنحنى تجاذب الأرض، أما مُكوناتها فجميع الأقمار يَجب أن تَتكون من عدة مكونات رئيسية، مثل:-