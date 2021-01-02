عروض جرير اقوى الخصومات و التخفيضات مع بداية العام الجديد اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض جرير لنهاية العام، جرير هي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال منتجات تكنولوجيا المعلومات الاستهلاكية والإلكترونيات واللوازم المكتبية والكتب، حازت جرير على لقب أفضل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية والمرتبة الأولى في مجال تجارة التجزئة (أفضل 20 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية براندز في عام 2017) ظهرت جرير أيضًا في “أفضل 100 شركة مدرجة في العالم العربي” (فوربس، الشرق الأوسط 2018). عروض جرير عروض جرير على الأدوات المكتبية ركسيل قطاعة الورق والبطاقات فقط بسعر 1149 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. روكو آلة تغليف حراري وغير حراري مقاس 80×120 بسعر 99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جي بي سي فيوجن 3000 ال ايه 3 آلة تغليف حراري فقط بسعر 809 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير مهرجان خصومات جرير على الأدوات المكتبية قطاعة ورق فيليس، باور شريد 75 سى اس، فقط بسعر 1649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. آلة تغليف حراري، وغير حراري مقاس 120×180 فقط بسعر 495 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. TL902، آلة تغليف حراري وغير حراري مقاس 80×120 مم فقط بسعر 299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. TSC512A، قطاعة الورق والبطاقات بسعر 385 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير اضخم تخفيضات جرير على الشاشات شاشة إل جي، دقة 4K الترا، مقاس 86 بوصة، خصم 49% بسعر 9499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة تي سي ال، 75 بوصة، دقة 8K الترا، خصم 29% بسعر 11999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة هايسنس، مقاس 75 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي ال، خصم 50%بسعر 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير اكبر تنزيلات جرير في بداية 2021 شاشة سامسونج، دقة 4K الترا اتش، مقاس 58 بوصة، خصم 53% بسعر 3499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة هاير، مقاس 75 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال، خصم 50% بسعر 3799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة سكاي وورث، مقاس 75 بوصة، خصم خصم 40% بسعر 3899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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