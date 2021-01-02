نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد 2021 للأحباب والأقارب والأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد ،يبحث العديد من الأشخاص عن رسائل وصور مميزة للتهنئة بالعام الجديد ، وذلك حتى يقوموا بتهنئة بعضهم بمناسبة نهاية عام 2020 وحلول عام 2021 ، ويتمنون أن يصبح هذا العام مليء بالسعادة والسرور على الجميع، ولا يحلو مطلع العام بدون تبادل تهنئة بالعام الجديد بين الأصدقاء والأقارب والأحبة.

من الجدير بالذكر أن العالم أجمع احتفل برأس السنة الميلادية والتي توافق يوم 31 ديسمبر، ويُسمى هذا اليوم عند المسيحيين باسم ليلة القديس سلفستر، كما أن هذا اليوم يعتبر يومًا مقدسًا، حيث أنه مولد سيدنا عيسى عليه السلام.

لذلك سنعرض لكم رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد حتى تقوموا بتهنئة بعضكم البعض، وليزداد الحب والمودة بينكم.

رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد للأهل والأحباب

في السطور التالية، سنبدأ بعرض أجمل عبارات تهنئة بالعام الجديد ، فيما يلي:

تمر الأيام ورا الأيام .. والأعوام ورا الأعوام .. وحلمي في كل عام هو أن أراك سعيد.

مرت هذه السنة .. وأقبلت سنة جديدة .. وحلمي هو أن نظل معًا للأبد، وأن تكون حياتنا مليئة بالسعادة والحب والهنا … كل عام وأنت بخير يا حبيبي الغالي.

أرسل إلى جميع أحبائي باقة من الورد والزهور حتى تتفتح بين أيديكم ولتنشر في حياتكم روائح مليئة بالبخور والعبير والياسمين .. ومن قلبي أقول لكم كل عام وأنتم بخير.

مرت سنة جديدة على حبنا .. ومازلت أحبك مثل أول يوم جمعنا .. كل عام وأنت بخير.

بمناسبة دخول سنة ميلادية جديدة على الأبواب .. أقسم لك يا زوجي الغالي أن تظل حياتنا جميعها سعادة وهنا وسرور .. واليوم قررت أن أنسى العتاب .. وبكل المحبة والود والوفاء الموجود في قلبي قررت أن أرسل لك التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد .. كل عام وأنت بخير.

مع قدوم العام الجديد .. أقول لك يا حبيبي وزوجي الغالي .. أنني سأترك الجميع اليوم وأبقى معاك .. وحبك فقلبي سيزيد كل عام.

رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد للأصدقاء

سنعرض لكم الآن مجموعة من رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد للأصدقاء حتى تزيد المودة بينكم، وتتلخص هذه الرسائل في الآتي:

صديقي الغالي أتمنى لك مع بداية العام الجديد أن تحقق جميع أحلامك والأمنيات التي لم تتحقق في الأعوام الماضية .. كل عام وأنت بخير.

أتمنى لك يا صديقي أن تنتهي عام 2020 بجميع السلبيات والصعوبات التي مررت بها .. وأن يأتي عام 2021 بالنجاح والأحلام التي تتمناها.

مع قدوم عام 2021 أتمنى أن تظل حياتنا مليئة بالسعادة والمودة دائمًا .. وأن نظل أصدقاء إلى الأبد .. كل عام وأنت بخير.

سينتهي عام 2020 بكل أحزانه ومشاكله التي مرت بيننا .. وسيأتي عام 2021 بكل المواقف التي ستجعل صداقتنا تدوم إلى الأبد .. كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز.

الصداقة بيننا عبارة عن قصر كبير مليء بالمواقف والوفاء والأمل .. لذلك أتمنى أن يكبر القصر بيننا أكثر كل عام.

كبرنا معًا يا صديقي بداية من الطفولة وحتى مرحلة الشباب .. وأصبح بيننا مواقف كثيرة وأيام وذكريات .. لذلك مع بداية العام الجديد اتمنى أن تظل صداقتنا مستمرة كل عام.

رسائل التهنئة بالعام الجديد بين الأقارب

وبالطبع لا ننسى الأقارب من تقديم تهنئة عام 2021 ، برسائل مميزة وجميلة، كما يلي:

أقاربي الأعزاء أتمنى أن تصبح حياتكم مليئة بالخير والسعادة دائمًا .. وأن يمنحكم الله النعيم والسرور .. كل عام وأنتم بخير.

مع بداية العام الجديد أتمنى أن يرزقكم الله السعادة والفرح .. وأن يمنحكم الله الرضا في الحياة .. وأن تصبح حياتكم مليئة بالفرح والتفاؤل .. كل عام وأنتم بخير.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد للأصدقاء والأحباب والأقارب، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم، ونأمل أن يكون عام 2021 عام خير وبركة على البشرية، وزوال كل المتاعب والأزمات في العالم أجمع بإذن الله.