خصومات بندة الكبرى في بداية العام الجديد تتحدى الجميع

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عمر شويل - جدة خصومات بندة الكبرى، توفر هايبر بنده السعودية آخر الأخبار، وتعتبر بنده اليوم من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال البيع والتسويق، ويوفر سوبر ماركت بنده السعودي تنزيلات وهدايا جديدة على منتجاته لتوديع 2020، حيث يقدم أقوى العروض على الهواتف والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية وغيرها من السلع المختلفة خصومات بندة أقوى خصومات بندة على الإلكترونيات قلاية بدون زيت فيليبس HD 9228/54+ خلاط فيليبس HR2056، فقط بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 1140 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلاط مع مطحنتين ارايتي + قطاعة مع وعاء أبيض رمادي ارايتي فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 310 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عصارة جيباس GSB9890 + خلاط يدوي 4×1 جيباس فقط بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 314 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موزع مياه حار وبارد جيباس + شواية كهربائية جيباس فقط بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 524 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بندة عروض بندة الكبرى في بداية 2021 طاهية أرز كليك أون + غلاية من الزجاج فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 208 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. محضرة طعام كولين 6×1 + عصارة كولين فقط بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 374 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكنسة كهربائية أريتي بدون كيس، 1 ومعها1 هدية فقط بسعر 279 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موقد غاز جيباس 2 موقد + خلاط جيباس 2×1 فقط بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 318 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة مع بداية عام 2021 نقدم لكم اقوى خصومات بندة مبرد هواء جيباس، 1+1 هدية فقط بسعر 525 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عجانة مولينكس + عصارة مولينكس فقط بسعر 789 ريال سعودي بدلاً من 908 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قلاية جيباس بدون زيت + عصارة جيباس، 4.2 لتر فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 388 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سماعات جيباس 2.1GMS8585، فقط بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 218 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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