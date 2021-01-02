نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك 2021 وكيفية الطلب بسهولة والاستلام فور الوصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن أسعار منيو البيك 2021 وعن تطبيق البيك وكيفية الطلب منه بسهولة والاستلام فور الوصول إلى المطعم دون الانتظار طويلًا، يعتبر مطعم البيك من أشهر وأهم مطاعم الدجاج المقرمش والمأكولات البحرية المقرمشة في المملكة، بدأ نشاطه منذ سنوات طويلة وحاز على إعجاب الجماهير لما يتمتع به من جودة عالية في تقديمه للأطعمة بجانب الطعم الشهي الذي ميزه عن غيره من المطاعم وإليك أسعار منيو البيك 2021 وكيفية الطلب من تطبيق البيك إلكترونيًا .

منيو البيك 2021

ينقسم منيو البيك لعدة أقسام، قسم للدجاج وقسم المأكولات البحرية وقسم المقبلات والأطباق الجانبية، وقسم الحلويات وإليك الأسعار بالتفصيل:

أولًا وجبات الدجاج المقرمشة:

سندوتش البيج بيك الحراق مكون من : صدر الدجاج الكبي مع سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة البيك ( بسعر – 11.5 ريال)

سندوتش البيج بيك مكون من : صدر الدجاج الكبير مع سلطة الملفوف والخيار المخلل والصلصة ( بسعر – 11.5 ريال)

سندوتش برجر الدجاج : ( بسعر -4 ريال أو 9 ريال أو 14 ريال )

سندوتش دجاج مسحب يقدم مع المشروب والبطاطا ( بسعر – 6 ريال أو 11 ريال )

وجبة دجاج البيك مكونة من : 4 أو 8 قطع من الدجاج تُقدم مع البطاطس وصلصة الثوم والخبر ( بسعر -14 ريال)

وجبة دجاج مسحب مكونة من : 7 أو 10 قطع من دجاج مسحب مقدمة من صلصتين من اختيارك والخبز والبطاطا ( بسعر -10,5 ريال أو 14 ريال )

سناك دجاج مسحب مكون من : 5 قطع من أصابع الدجاج تقدم مع الصلصة ( بسعر- 4 ريال )

ثانيًا المأكولات البحرية :

سندوتش فيليه السمك يقدم مع البطاطا والمشروب ( بسعر – 6 ريال أو 11 ريال )

وجبة الجمبري الجامبو تقدم مع المشروب والخبز والبطاطا ( بسعر – 29 ريال أو 40,5 ريال )

سندوتش جمبري ( بسعر -10,5 ريال )

وجبة الجمبري الاقتصادية ( بسعر- 21 ريال )

وجبة فيليه السمك تقدم مع صلصتين من اختيارك والبطاطا والخبز ( بسعر -16,5 ريال)

وجبة فيليه السمك الحراق ( بسعر -13 ريال )

ثالثًا الطلبات الجانبية في البيك :

الذرة بالزبدة بسعر 5 ريال

الخبز 3 قطع بالكاتشب 1.5 ريال

البطاطا 4 ريال أو 5 ريال .

سلطة الملفوف 4 ريال

سلطة الحمص 4 ريال

كيفية الطلب من تطبيق البيك

تعتمد آلية تطبيق البيك على استلام الطلب فور الوصول دون الانتظار لوقت طويل تنتظر الطلب حتى يتم تجهيزه: