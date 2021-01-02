عروض أسواق العثيم الأسبوعية السعودية وأقوي الخصومات تصل إلي 70%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية السعودية تقدم لنا أسواق العثيم بالسعودية othaim market أضخم وأوفر العروض التي تُقدم من خلالها، والتي ينتظرها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، ومن أفضل عروض السعودية الأسبوعية المقدمة الأدوات والأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية، والأغذية الطازجة، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والأجبان. عروض أسواق العثيم الأسبوعية السعودية عصير المراعي برتقال، بدون سكر وزن 1.5 لتر بسعر 8.50 ريال سعودي.

المراعي زبادي يوناني فراولة، وزن 150 جم بسعر 7.75 ريال سعودي، 3 حبات.

المراعي قشطة، وزن 170 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.

حمص المراعي، وزن 250 جرام بسعر 5.25 ريال سعودي.

حليب المراعي طويل الأجل، وزن 1 لتر 10+2 مجانًا بسعر 38.95 ريال سعودي، عروض العثيم على الأجهزة المنزلية .

. المراعي حليب مركز سائل، وزن 170 مل بسعر 1.95 ريال سعودي.

جبن البقرة الضاحكة مثلث، عدد 8 حبات سعر 10.95 ريال سعودي، 4 حبة.

أبو الولد، جبن قابلة للدهن، وزن 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

جبن كيري، 24 حبة، 432 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي، 2 حبة.

مربى بوني مامان فراولة، وزن 370 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي. عروض العثيم بالسعودية عروض العثيم الأسبوعية صافي لانجنيز عسل نحل، وزن 500 جرام، بسعر 31.95 ريال سعودي.

صافي لانجنيز عسل نحل، وزن 500 جرام، بسعر 31.95 ريال سعودي. ليبيز فاصوليا مطبوخة بالصلصة، وزن 220 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي، 3 حبة.

برنجلز شيبس، وزن 200 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي، للحبة.

كورن فليكس كلوقز، وزن 1 كيلو جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.

كورن كلوقز كوكو بوبس، وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

كنافة بالقشطة وزن كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي.

تورتة صغير مدور، بسعر 19.95 ريال سعودي للحبة.

كرواسون بالزبدة، بسعر 4.95 ريال سعودي للعلبة عدد 5 حبة.

بسكويت جوز الهند، وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

معجنات مشكلة ديلوكس، 12.95 ميديم، لارج 19.95 ريال سعودي.

كوكيز الشوكولاتة ديلوكس، بسعر 14.95 ريال سعودي الميديم، سعر لارج 24.95 ريال سعودي.

ساندوتش بالجبنة سائلة زود، 5+1 مجانًا، بسعر 4.95 ريال سعودي.

زود كيك الدخن بالتمر، 3× جرام 240 بسعر 14.95 ريال سعودي.

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