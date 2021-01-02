نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبات شهية للأطفال الرضع 5 وجبات لتغذية الطفل الرضيع من عمر ستة أشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي من الأمهات الحريصة على إدخال الطعام إلى أطفالها من عمر 6 أشهر فإليك وجبات شهية للأطفال الرضع تعمل على تغذية الطفل الرضيع وتمده بكل ما يحتاج إليه من معادن وفيتامينات وألياف يحتاج إليها في ذلك العمر وتساعد تلك الوصفات الشهية للأطفال على حب الأطفال للطعام مما يساعد على النمو العقلي والجسدي للطفل سريعًا، ويجب الانتباه أنه عند إدخال بدء إطعام الطفل التدريج حتى يتقبل الطعام وسوف نستعرض أفضل الوجبات الصحية للأطفال الرضع من عمر 6 أشهر حتى عمر سنة.

وجبات للأطفال الرضع

شوربة الخضار من الأطباق الممتازة التي سوف يحبها طفلك ويحب تناولها بالإضافة إلى أن شوربة الخضار رائعة من حيث الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحتوي عليها واعتمدي شوربة الخضار لطفلك في عمر الستة أشهر وطريقة تحضير شوربة الخضار كالآتي:

قومي بتقطيع حبة واحدة من الكوسة مع حبة واحدة من البطاطس وحبة واحدة من الجزر حلقات.

ضعيي الخضار في طنجرة وغطي الخضار بالقليل من الماء.

لا تضيفي الملح أو السكر وقومي بسلق الخضار حتى يصبح لين.

اضربي الخضار في الخلاط وقومي بتقديمه لطفلك وصحتين وعافية.

وجبات شهية للأطفال

وصفة الجزر والتفاح من الوصفات المحببة للأطفال الرضع خاصة في بداية إدخال الطعام إليهم حيث إن التفاح يحتوي على نسبة من السكر الطبيعي كما هو الحال مع الجزر مما يجعل الطفل متقبلاً للطعام ذو الطعم السكري فضلاً عن أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد على منح الطفل الرضيع شعور باشبع لمدة أطول ولتحضير طبق الجزر والتفاح نتبع الآتي:

نقوم بتقشير الجزر والتفاح وسلقهما حتى يصبحا ذو قوام لين.

نقوم بهرس التفاح مع الجزر جيدًا وإضافة علبة من الزبادي منزوعة الدسم.

تقديم الوجبة للطفل كوجبة خفيفة في المساء.

وجبات للرضع 7 شهور

يعد الأرز المسلوق والمهروس من الوجبات المغذية جدًا للطفل في هذا العمر وفي شهوره الأولى حيث يعمل الأرز على إشباع الطفل لفترة طويل فضلاً على كونه من النشويات التي تعمل على تغذية الطفل وتساعده على النمو ولتحضير مهروس الأرز نتبع الآتي: